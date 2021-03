Morten Messerschmidt er blevet værge for dræbt søsters børn

Politikeren Morten Messerschmidt mistede i november 2019 sin søster Line Messerschmidt, der blev dræbt af sin kæreste. Hun efterlod sig fire børn i alderen 0-11 år.

Morten Messerschmidt har efterfølgende fået forældremyndigheden over de to ældste børn og forventer også at få det over de to yngste.

Det fortæller Dansk Folkeparti-næstformanden i et interview med Ude & Hjemme.

– Det er vildt at tænke på. Jeg havde ingen planer om, at jeg nogensinde skulle have børn. Det var et valg, jeg havde truffet for længe siden, og pludselig er jeg far til fire på én dag – sådan juridisk i hvert fald, siger han til Ude & Hjemme.

- Det er en opgave, jeg betragter med stor alvor og også som en kæmpe gave. Vi traf beslutningen i fællesskab i familien og var enige om, at det var en god løsning med mig som den, der har det juridiske ansvar for børnene, mens alle fire primært bor hos min mor, siger Morten Messerschmidt.

Drab på Messerschmidts søster: Her er dommen

Drabsmanden - Martin Christensen Degn - blev i december idømt 16 års fængsel i byretten i sagen, hvor han også dræbte ekskæresten Jeanette Rømer Hansen.

Martin Christensen Degn er far til de to yngste af Line Messerschmidts børn.

Morten Messerschmidt fortæller til Ude & Hjemme, at han forventer at få forældremyndigheden over de to yngste børn, når sagen mod drabsmanden er afsluttet.

Anklageren i sagen valgte efter dommen i byretten at anke, fordi man går efter en livstidsdom.