Morten Messerschmidt stiller op til formandsposten i DF

Det er nu officielt: næstformand i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, stiller op til valget om at blive ny formand.

Det fortæller han til Berlingske lørdag aften.

Morten Messerschmidt stiller op i et samlet kandidatur med medlem af Europa Parlamentet Peter Kofod, der altså stiller op som næstformand. Det sker for at sikre arvefølgen, i tilfælde af at Messerschmidt skulle få en hård dom i landsretten næste år.

- Ovenpå den tumultariske periode, partiet har været igennem, er der brug for, at folk finder sammen om et projekt. Det er ingen hemmelighed, at nogen har peget på mig som formand, mens andre har peget på Peter, og nogen har nævnt nogle helt andre. Ved at stille op sammen vil hele maskinen forhåbentlig kunne køre i fællesskab, siger Morten Messerschmidt til mediet.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi to er dem blandt de nuværende medlemmer, som bedst kan sikre, at vi igen bliver et stort, velfungerende og indflydelsesrigt parti.

DF-profilen blev i august idømt seks måneders betinget fængsel i byretten for svig med EU-midler og for dokumentfalsk. Den dom har han anket til landsretten.

Vil ikke stille op mod Støjberg

Efter Dansk Folkepartis katastrofale kommunalvalg 16. november meddelte DF-veteranen Kristian Thulesen Dahl, at han ville trække sig som formand for partiet.

Den nye formand vil blive fundet ved et årsmøde, som bliver afholdt 23. januar næste år.

Det er kun tre dage siden, at Morten Messerschmidt i et tv-interview afviste at stille op til formandsposten, hvis løsgænger Inger Støjberg valgte at træde ind fra sidelinjen og melde sit kandidatur.

Denne pointe gentager makkerparret i interviewet med Berlingske.

Inger Støjberg har i skrivende stund endnu ikke meldt ud, hvorvidt hun agter at stille op eller ej.

Peter Kofod og Morten Messerschmidt sigter efter at blive Dansk Folkepartis nye formandskab. Foto: Ernst van Norde

