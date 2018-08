Morten Ø slår igen: Kaos er Mettes skyld

Det er Mette Frederiksens egen skyld, at der er udbrudt kaotiske tilstande i rød blok. Det mener den radikale leder, Morten Østergaard, efter Mette Frederiksen har kaldt hans krav om en skriftlig aftale for udansk.

Morten Østergaard langer ud efter Mette Frederiksen. Her er partilederne sidste år ved Folketingets åbning. Foto: Jens Dresling

Det siger han i et interview med Ekstra Bladet:

– Mette Frederiksen betegner situationen i rød blok som et kaos. Er det det?

– Det kan vi godt kalde det, men det er et selvskab kaos, som er en konsekvens af det, som Mette Frederiksen har gjort gennem valgperioden.

– Så kaosset er Mette Frederiksen skyld?

– Ja, lyder det fra Morten Østergaard.

Mette F. erkender: Der er kaos

Den radikale leder er dog ikke overrasket over Frederiksens udfald, forvisser han:

– Jeg er ikke det mindste overrasket over, hvad Mette Frederiksen siger. Det er helt forventet.

– Du er ikke overrasket over, at en tidligere regeringspartner kalder dine handlinger for udansk?

– Det ligger lige i forlængelse af den kurs, som Mette Frederiksen har lagt, som er nærmere et parti, som ønsker en anden regeringen.

– Kaldte I hinanden udanske, da I sad i regering sammen?

– Jeg vil overhovedet ikke lade mig anfægte af den retorik. Der skal mere end et par floskler til at ryste mig.

– Er du enig med hende?

– Mette Frederiksen har skabt en uklarhed ved at rykke sit parti stadig tættere på Dansk Folkeparti, og så har hun troet, at hun kunne løse sit problem ved at erklære, at hun går efter at danne regering med sig selv.

– Det er naivt at tro, at vores mandater er til fri afbenyttelse. Vi vil vide, hvilken politik, der skal føres, før vi bakker op om en regering.

– Mette F. har afvist den skriftlige aftale, som du har krævet for at pege på hende. Hvad så nu?

– Vi møder ikke med et eneste ultimativt krav. Vores eneste krav er, at vi kender en regerings politik, så vi kan tage stilling til, om vi vil bakke op.

– Et det ikke et ultimativt krav, at der skal være en aftale?

– Jo, et krav er et krav.

– Det krav vil Mette Frederiksen ikke indfri.

– Det lægger sig i forlængelse af alt det andet, som Mette Frederiksen siger, som hun tror vil bringe hende tættere på magten.

– Mener du, at Mette Frederiksen siger hvad som helst, hvis det bringer hende tættere på magten?

– Grunden til, at vi er i den her situation, er fordi, Mette Frederiksen har flyttet sit parti, for at bringe sig tættere på magten.

– Men hvad sker der, når du ikke får din underskrevne aftale med Mette Frederiksen?

– Vores postionen er nøjagtig den samme.

– Jamen så tag os igennem scenariet.

– Hvis vi ikke kan få at vide, hvilken politik en regering vil føre, og på den baggrund støtte den, så må vi være i opposition til den regering.

– Så kan det jo være Lars Løkke, som kommer til magten på trods af et rødt flertal.

– Alle de hypoteser vil jeg ikke forholde mig til.

– Der er nok mange radikale vælgere, som vil vide, hvad konsekvensen af deres stemme bliver.

– Hvis man stemmer på os, og får de afgørende mandater, så køber vi ikke katten i sækken. Så vil vi også have indflydelse på den førte politik.