Morten Østergaard færdig i Folketinget

Tidligere politisk leder for Radikale Venstre Morten Østergaard træder ud af Folketinget.

Det oplyser han onsdag aften på Facebook.

Østergaard skriver, at han har meldt udtrædelsen til Folketingets formand. I stedet skifter han posten på Borgen ud med et job som klimarådgiver i virksomheden cBrain.

Ked af det

'Jeg har i mere end 15 år haft den ære at tage del i folkestyret og medvirket ved store og epokegørende beslutninger for vores samfund,' skriver den nu tidligere politiker i opslaget på Facebook.

'Jeg har den største respekt for mine kolleger, de embedsfolk, der hver dag slider for at hjælpe os, og den presse, som dækker arbejdet. Jeg er selvsagt ked af den måde, mit politiske virke sluttede på, og de fejl jeg begik undervejs – det kan jeg ikke gøre om, men jeg håber, at I tror mig, når jeg siger, at jeg har lært af det hele.'

Morten Østergaard har været sygemeldt fra sit virke i Folketinget, men må altså nu tænkes at være rask igen. Han starter i sit nye job 1. august.

Selvom Morten Østergaard roser pressen i sit opslag, frabeder han sig henvendelser fra selvsamme og meddeler, at han ikke har mere at tilføje om sin beslutning.

Dramatisk exit

Morten Østergaard, der blandt andet kan skrive titlen som minister på cv'et, trak sig som politisk leder for De Radikale 7. oktober sidste år.

Det skete efter et dramatisk gruppemøde, hvor det kom frem, at Morten Østergaard havde opført sig seksuelt upassende over for et kvindeligt folketingsmedlem.

Det fik folketingsgruppen til at trække støtten til ham, og Sofie Carsten Nielsen blev udpeget som ny politisk leder af partiet.

Kort efter det dramatiske møde stod det klart, at Morten Østergaard havde været involveret i yderligere tre sager om upassende adfærd.