Morten Østergaard kravler endnu højere op i træet

Morten Østergård truer med at vælte regeringen - igen

Radikale Venstre risikerer at blive fuldstændig latterliggjort, hvis de bliver ved med at true og true regeringen uden at det får nogen konsekvenser.

Tro mig, jeg er ekspert på det område.

Radikale Venstre er vrede over, at regeringen ikke kommer med ambitiøse forslag til, hvordan Danmark når 70 procent co2 reduktion i 2030.

En målsætning som regeringen selv har tilsluttet sig og promoverer sig på, når det er belejligt. Derudover, er Radikale Venstre rasende på regeringen.

De finder regeringen arrogant.

Klimaminister, Dan Jørgensen, svar på Radikale Venstres kritik har været at kalde dem rabiate. Et lidt usædvanligt svar til et støtteparti, som i princippet kan sætte ham fra bestillingen når som helst.

Det Radikale Venstre er nødt til at opstille nogen røde linjer i forhold til regeringen.

De er nødt til selv at blive konkrete i forhold til, hvad regeringen SKAL levere, hvis Radikale Venstre fortsat skal støtte den. Hvis man gentagne gange truer en regering på livet, så bliver man også nødt til selv at blive konkret på, hvad regeringen præcist skal levere på og hvornår.

Radikale Venstre kan jo ikke true regeringen frem til næste folketingsvalg og samtidig bevare troværdigheden.

Men det er også farligt at blive konkret. Det lærte Liberal Alliance i sidste valgperiode. Bliver man konkret og ultimativ i sine krav, så skal man være villig til at drage konsekvensen, hvis kravene ikke bliver mødt. Ellers er man færdig.

Radikale Venstre skal altså stille nogle krav til regeringen, som på den ene side fremstiller Radikale Venstre som ambitiøse, men som på den anden side er politisk realistiske.

På tirsdag er der åbningsdebat i folketinget. Det er en glimrende mulighed for Radikale Venstre til at trække en streg i sandet og komme med et helt konkret krav til regeringen.

Ifølge kilder i Radikale Venstre er det præcist det, som kommer til at ske. Radikale Venstre vil forlange, at der inden foråret skal være indgået politiske aftaler indeholdende konkrete tiltag, som sikrer, at i 2025 vil Danmark have nået 50% af de co2 reduktioner, som mangler i forhold til en 70% reduktion i 2030.

50% reduktion i 2030 er, hvad klimarådet har sat som minimum, hvis 70% reduktion i 2030 stadig skal være realistisk.

Spørgsmålet er så, hvad regeringen siger til det?

Har regeringen overhovedet noget at frygte?

Den ultimative trussel: et folketingsvalg, kommer ikke til at koste Mette Frederiksen magten.

Faktisk er det mest realistiske, at Mette Frederiksen vil komme styrket ud af et folketingsvalg.

Radikale Venstre ser derimod ud til at tabe på et valg.

Det er ikke nemt at være Morten Østergaard!