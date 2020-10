Mortens MeToo-mareridt: Radikale rasede over EB-video

Sort dag i Diamanten: Radikale MF'ere kom op i det røde felt over video, hvor Østergaard sagde, at krænker kunne blive minister. Krænkeren var nemlig ham selv

Jorden skælvede nærmest uden forvarsel under Morten Østergaard, da han onsdag aften endte med at trække sig som politisk leder for Radikale Venstre.

Da dagen startede, troede ingen i den radikale gruppe, at den skulle blive Østergaards sidste som partiboss.

Og i begyndelsen af et dramatisk gruppemøde - som var blevet omplaceret til Den Sorte Diamant i København - holdt Morten Østergaard sig ifølge Ekstra Bladets oplysninger fuldstændig tavs om krænkersagen internt i de radikale, som omhandlede folketingsmedlem Lotte Rod.

Men da sandheden stod klar, annoncerede Østergaard efter en kort pause i mødet, at der ingen anden udvej var end at forlade posten.

Det var nemlig ham selv, der havde befamlet Lotte Rods lår tilbage i 2011.

– Jeg har svigtet min gruppes tillid. Det er mit parti og dermed også offentligheden, fordi jeg ikke havde modet til at erkende, at det ikke var nok, at jeg sagde undskyld til Lotte, men også var nødt til at være åben om, at det var mig. Derfor kan jeg heller ikke med troværdighed fortsætte som politisk leder for Radikale Venstre, forklarede han pressen ud på aftenen.

Ekstra Bladet spurgte Morten Østergaard til Folketingets åbning tirsdag den 6. oktober 2020, om Lotte Rods krænker kunne blive minister. Foto/redigering: Mikkel Tariq Khan/Emma Svendsen

Hænder og lår

På det dramatiske seks timer lange møde var den radikale gruppe dybt splittet om, hvad der nu skulle ske.

Undervejs udtrykte flere bekymring for, at en hånd på et lår for ti år siden kan få så enorme konsekvenser. Det brugte den radikale gruppe størstedelen af den lange eftermiddag på at diskutere.

Flere i gruppen opfordrede da også Østergaard til at blive. Uenigheden endte med et kampvalg, som Sofie Carsten Nielsen vandt ganske sikkert over Martin Lidegaard. Med stemmerne 12-4.

EB-video forargede

Undervejs måtte Morten Østergaard lægge øre til flere gruppemedlemmers vrede over hans håndtering af sagen.

Især Morten Østergaards mudrede svar til pressen vakte kritik.

Hvordan kunne han dog give det indtryk, at et folketingsmedlem havde fået en reprimande, når sagen i virkeligheden drejede sig om ham selv?

Heller ikke hans optræden over for Ekstra Bladets reporter Brian Weichardt faldt i god jord. På sin vej til gudstjeneste tirsdag sagde Morten Østergaard til avisens rullende videokamera, at krænkeren - der altså var ham selv - godt kunne blive minister, hvis Radikale Venstre igen skulle komme i regering.

Det faldt flere af de radikale folketingsmedlemmer for brystet, at Østergaard på den måde forsøgte at dække over sin egen interne MeToo-sag.

- Det så bare rigtig skidt ud. Det var et mærkeligt spil, som mange var rigtig sure over, siger et radikalt folketingsmedlem om stemningen på gruppemødet.

Morten Østergaard erklærer, at han fortsætter i politik.