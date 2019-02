Movia: Busplaner på vej tilbage

Beslutningen om at fjerne informationstavlerne fra 14.500 sjællandske busstoppesteder blev truffet i Movias bestyrelse i oktober 2018.

3. december 2018 udsendte Movia en pressemeddelelse, hvor de fortalte om ændringen.

Helt konkret betyder ændringen, at det ikke længere vil være muligt at se busruter og køreplaner ved stoppestederne. I stedet skal man have sin telefon op ad lommen og tjekke det digitalt.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at 210.000 ældre ikke er digitale og således ikke kan slå bussens køreplan op på nettet. En undersøgelse sidste år, lavet af Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk, viste også, at ældre passagerer foretrækker at få information om afgangstider og forsinkelser på stedet.

Movia oplyser, at 'den mindre gruppe af passagerer, der ikke er trygge ved det digitale' kan ringe til Movia og bestille en køreplan med posten - eller de kan printe dem ud fra nettet (der dog i parantes bemærket må siges at være digitalt, red.) lige som de kan sende en sms (igen - digitalt, red.) og få relevante afgangstidspunkter.