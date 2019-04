Movia står alene blandt busselskaber: Ingen afgangstider på stoppestederne

Movia ønsker ikke at genindføre afgangstiderne på busstoppestederne og halter derfor fortsat efter landets øvrige busselskaber.

Det skriver Helsingør Dagblad.

I resten af Danmark har man nemlig ingen planer om at fjerne passagerernes mulighed for at kunne se, hvornår busserne går, når de står og venter på bussen.

Det bekræfter en rundringning, Ekstra Bladet har foretaget blandt fire af landets i alt seks offentlige busselskaber.

Tidsintervaller og ruteplaner

Movia offentliggjorde ellers tirsdag, at man har besluttet at hænge tidsintervaller op på de sjællandske busstoppesteder, så passagererne i fremtiden kan se, hvor ofte busserne går - men altså ikke hvornår, de går.

Ældre Sagen om Movia-løfte: - Har på ingen måde lyttet

Genindførelsen af tidsintervaller var Movias andet forsøg på at imødekomme den sønderlemmende kritik som opstod, efter selskabet ved årsskiftet afskaffede al trykt information fra stoppestederne. 27. februar besluttede man nemlig at genindføre ruteplanerne, der viser, hvor busserne standser.

Movia overgiver sig - næsten: Sætter ruteplaner op igen

Men det ændrer ikke på, at Sjælland i dag er det eneste sted i landet, hvor passagerne ikke kan se bussernes afgangstider, når de befinder sig ved et stoppested.

Bestyrelsesformand hos Movia og borgmester i Hillerød kommune, Kirsten Jensen, fortalte Ekstra Bladet 27. februar, at en enig bestyrelse havde besluttet at bringe de trykte busplaner tilbage til de sjællandske stoppesteder. Nu skal det blive spændende at følge, hvornår det kommer til at ske. Foto: Philip Davali

- Man skal være meget opmærksom

Kun et enkelt andet dansk busselskab har tidligere forsøgt at fjerne afgangstiderne fra stoppestederne, ligesom Movia har gjort, og det gik mildest talt ikke særligt godt.

Det forklarer Claus Stensgaard Jensen, koncerndirektør hos Bornholms regionskommune, der ejer busselskabet BAT.

I sommeren 2017 erstattede det bornholmske busselskab trykte informationer på stoppestederne med QR-koder, passagererne kunne bruge til at orientere sig om, hvornår busserne kørte. Mindre end et år senere havde kritikken vokset sig så massiv, at afgangstiderne blev hængt op igen.

- Det blev ikke taget særligt vel imod, og blandt andet fik vi jo ret hurtigt ældrerådet på nakken. Argumentet lød, at ikke alle var digitale og udrustet med en mobiltelefon. Det var ikke, fordi vi droppede at lave køreplaner, men det blev alligevel vurderet, at det var en serviceforringelse. Derfor bad politikerne BAT om at hænge køreplanerne op igen, siger koncerndirektøren og tilføjer:

- Man skal være meget opmærksom på, hvad der bliver opfattet som værende serviceforringelser. Det var det, vi lærte i denne her sag. Vi betragtede det nemlig som en forbedring, men det var der jo en stor del af vores brugere som ikke var enige i, siger han til Ekstra Bladet.

Midttrafik forstår ønsket

På Midttrafiks stoppesteder hænger der i dag tavler, hvor man kan se, hvornår bussen går. Midttrafiks planchef, Ole Sørensen, forklarer, at det vil der blive ved med, også selvom man har drøftet mulighederne for at gennemføre en komplet digital omstilling ligesom Movia.

- Som det har vist sig i Movias tilfælde, så er tiden måske ikke helt moden til, at vi kan omstille os fuldstændigt til det digitale. Men jeg kan godt forstå ønsket, fordi antallet af stoppesteder, både her og hos Movia, er så stort, og det betyder, at det er en meget stor opgave, hvis man skal ændre stoppestedstavlerne, forklarer han.

- Jeg føler mig faktisk tabt på gulvet på en eller anden måde, sagde 82-årige Annie Johanne Andersen til Ekstra Bladet, efter Movia besluttede sig for at afskaffe trykte informationer ved de sjællandske stoppesteder. 27. februar oplyste Movia, at busplanerne kommer tilbage, men Johanne og de øvrige buspassagerer på Sjælland venter stadig. Foto Olivia Loftlund

NT's kunder bruger informationerne

På de nordjydske busstoppesteder hænger der ligeledes skilte, der viser bussernes afgangstider, og det har man ikke engang overvejet at ændre, forklarer Mette Henriksen, der er presseansvarlig hos Nordjyllands Trafikselskab (NT).

- Nej, det har vi ikke overvejet, for vi ved, at vores kunder bruger informationerne ude ved stoppestederne. Det er faktisk noget af de sidste, vi ville røre ved. Når kunderne står ude ved stoppestederne og vil orientere sig, er det ikke alle, der har en smartphone på sig. Vi har rigtig gode erfaringer med at indføre digitale tiltag her i Nordjylland, men de kan ikke stå alene, sådan som det ser ud nu, siger hun.

En venlig dame, fru Larsen, printede selv køreplanen ud og satte den op på busstoppestedet ved Enghavevej, efter Movia besluttede sig for at fjerne dem på hele Sjælland. Foto: Jonas Olufson

Afgangstiderne bliver i Sønderjylland

Også i den sydlige del af landet vil borgerne fortsat kunne se, hvornår busserne går, når de står ved et busstoppested. Heller ikke hos Sydtrafik har man så meget som overvejet, om den service skulle afskaffes.

Det forklarer Jette Lauridsen, afdelingschef i kunde og marked hos det sønderjyske busselskab.

- Det har vi ikke, nej. For det første fordi der vil være nogen, der stadig har det svært ved at finde informationer online, og når man står ude ved stoppestederne, er det faktisk ret vigtigt, at man kan se, hvornår bussen kører, uden at man skal stå og koncentrere sig om, hvordan man finder noget på sin mobiltelefon. Derfor bliver de trykte informationer ikke erstattet, forklarer hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra det fynske busselskab FynBus, men det har ikke været muligt.

Selskabets administrerende direktør, Carsten Hyldborg Jensen, har dog overfor Helsingør Dagblad understreget, at man ikke har tænkt sig at fjerne afgangstiderne fra busstoppestederne.

Se også: Lader ældre i stikken: Det er en ommer, Movia

Se også: Folketingspolitikere vender blikket mod Movia

Se også: Ældre Sagen: - Tak til Ekstra Bladet