Mozambiques regering fordømmer henrettelse af nøgen kvinde

Mozambiques regering fordømmer en brutal video, hvor mænd i militæruniform slår og henretter en nøgen kvinde mistænkt for at være oprører.

Det oplyser landets forsvarsministerium mandag i en meddelelse.

Videoen begyndte at cirkulere på sociale medier tidligere mandag. Den viser, det der ligner regeringssoldater råbe og marchere bag en nøgen kvinde.

Mændene slår derefter kvinden adskillige gange med kæppe, inden hun bliver dræbt af skud i vejkanten fra Kalasjnikov-rifler.

- Du er fra al-Shabaab, kan man høre mændene råbe i videoen.

Al-Shabaab er en islamistisk gruppe af militante, der har ledet et voksende oprør mod regeringen siden 2017.

Mandag fordømmer Mozambiques forsvarsministerium de 'forfærdelige billeder'. Ministeriet opfordrer også til at igangsætte en undersøgelse for at fastslå, om videoen er ægte.

- Forsvarsministeriet og sikkerhedsstyrkerne gentager, at de er imod enhver form for barbarisk handling, der overtræder menneskerettigheder.

- Sådanne handlinger bør altid blive fordømt af alle levende væsner i samfundet, siger ministeriet.

I maj blev adskillige andre lignende videoer lækket til Amnesty International. Videoerne viser angiveligt soldater, der mishandler fanger, som menes at have en tilknytning til al-Shabaab.

Amnesty har siden beskyldt sikkerhedsstyrker i Mozambique for at torturere mistænkte militante i den nordlige Cabo Delgado-region. Det er her, al-Shabaab holder til.

Regeringen afviste i sidste uge alle anklager. Den siger, at volden bliver udført af jihadister, der udgiver sig for at være sikkerhedsstyrker.

Sikkerhedsstyrker i Mozambique har længe kæmpet for at genvinde kontrollen over Cabo Delgado.

Militante islamister har de seneste tre år dræbt flere end 1500 mennesker og sendt mindst 250.000 på flugt i området.

Al-Shabaab har de seneste måneder optrappet volden i kampen for at etablere et islamisk kalifat i regionen.