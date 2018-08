Mr. Bean går ind i strid om dansk burkalov

Boris Johnson er atter kommet galt afsted efter at have sammenlignet burkaklædte kvinder med postkasser

En postkasse, en burka og Mr. Bean.

Det kunne lyde som begyndelsen på en dårlig vittighed. I stedet er det ingredienserne i den seneste diplomatiske bommert, som den tidligere britiske udenrigsminister Boris Johnson er havnet i.

Forleden kom Boris Johnson for skade at sammenligne burkaklædte kvinder med postkasser og bankrøvere. Det skete som reaktion på det danske tildækningsforbud, der har trukket overskrifter i hele verden.

Boris Johnson skrev i en kronik i The Telegraph, at han ikke kunne forstå, hvorfor kvinder i burka har lyst til at 'gå rundt og ligne postkasser', men at han synes, at et forbud mod burkaer - som indført i Danmark - er den forkerte vej at gå.

Postkasse-kommentaren har skabt stor opstandelse i britisk politik - også internt i Johnsons konservative parti, hvor flere har krævet undskyldninger fra den bombastiske politiker.

Johnson har dog efterfølgende fået opbakning fra skuespilleren bag den ikoniske Mr. Bean-karakter, Rowan Atkinson, der er en af Storbritanniens mest folkekære komikere.

I et læserbrev i The Times skriver Rowan Atkinson, at han som livslang forsvarer for jokes om religion syntes, at 'Boris Johnsons joke om burkaklædte, der ligner postkasser, var ret god.'

Atkinson understregede, at sammenligningen var et 'næsten perfekt visuelt smil og en joke, der uanset om Boris Johnson undskylder for den, vil forblive i den offentlige bevidsthed i noget tid.'

Ifølge Mr. Bean-skaberen bør man kun undskylde for dårlige vittigheder; og der er derfor ingen grund til at undskylde for burka-joken, mener han.

Tidligere er en DF'er i Danmark blevet tiltalt, men efterfølgende frikendt, for at sammenligne burkaklædte kvinder med skraldesække.

