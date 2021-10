Mulig bombe under regeringens hjemsendelser

Ifølge advokat med speciale i flygtningeret gør en ny dom det stort set umuligt at hjemsende syrere, fordi det er for farligt for dem at vende tilbage til landet. Dommen bliver taget op i Flygtningenævnet på torsdag

En dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kan vise sig at få afgørende betydning for regeringens hidtidige linje om at ville sende flygtninge tilbage til Syrien.

Og i Flygtningenævnet, der lægger linjen for, hvilke flygtninge der må og kan udsendes, er man også opmærksomme på dommen, oplyser nævnet til Ekstra Bladet.

Dommen vil således blive drøftet på det kommende møde i Flygtningenævnets koordinationsudvalg torsdag.

Ifølge Niels Henrik Christensen, der er advokat med speciale i asyl- og flygtningeret, så viser dommen, at det på grund af situationen i Syrien vil være stort set umuligt for Danmark at udsende syrere til landet uden at bryde menneskerettighederne. Også i Rif Damaskus-provinsen, der er det eneste område i Syrien, som Danmark hjemsender til.

- Som jeg læser dommen, går den ind og siger, at stort set ingen syrere i praksis kan sendes tilbage, fordi der skal så utroligt lidt til, før det at vende tilbage i sig selv er forbundet med fare, siger advokaten.

Risiko for død eller mishandling

Dommen, der faldt 14. september i år, omhandler syrere, der alle var blevet udvist af Rusland efter, at deres visa var udløbet. Ifølge dommen var det dog et brud på menneskerettighederne, idet der var 'væsentlige grunde til at tro, at ansøgerne risikerer en reel risiko for død eller mishandling, hvis de udsendes'.

Niels Henrik Christensen mener, at dommen kan gå hen og blive principiel. Han sammenligner den med en tidligere dom om udvisning af somaliske flygtninge fra England, som havde netop dette udfald.

- Denne her afgørelse kan potentielt afløse en anden afgørelse, der gjaldt frem til 2013, den såkaldte Sufi og Elmi-dom, som sagde, at de generelle forhold i Mogadishu var så farlige, at alle skulle have beskyttelse, siger han.

'Damaskus er ikke sikkert'

Han forklarer, at det blandt andet er det geografiske aspekt ved dommen, der er interessant. I Danmark betegnes Rif Damaskus-provinsen i øjeblikket som sikker, men det sætter dommen nu spørgsmålstegn ved.

- Det interessante er, at der i dommen ikke skelnes mellem sikkerheden i Damaskus og andre områder, sådan som Danmark som et af de eneste lande i Europa gør. Man tager udtrykkeligt stilling og siger, at Damaskus heller ikke er sikkert. Det er altså selve risikoen ved modtagelsen i landet og ikke området, det drejer sig om, forklarer Niels Henrik Christensen.

Sune Haugbølle er professor i globale studier ved Roskilde Universitet. Han mener også, at dommen kan få betydning for Danmark. Han påpeger, at dommen kommer kort efter en omfattende Human Rights Watch rapport om hjemvendte syrere, som konkluderer, at det ikke er sikkert for syrere at vende tilbage til Rif Damaskus provinsen.

'Dermed risikerer Danmark at agere i modstrid med princippet om non-refoulement, hvis regeringen sender syriske flygtninge tilbage. Dommen viser, at Danmark godt kan gå enegang, men at det kan få juridiske konsekvenser,' skriver Sune Haugbølle.

Tortur og voldtægt

Rapporten fra Human Rights Watch fra oktober beskriver ligeledes, hvordan hjemvendte flygtninge risikerer at blive slået ihjel, tortureret og kidnappet. En rapport fra Amnesty International fra september beretter desuden om flere tilfælde af voldtægter og seksuel vold.

- Dommen læner sig op ad nogle foruroligende rapporter, som viser, at der er store risici forbundet ved genindrejse i Syrien, fordi man har været væk fra landet i flere år og dermed, ifølge styret, har vendt dem ryggen. Eksempelvis er der blevet rapporteret om kvinder og børn, der er blevet voldtaget som afstraffelse, da de vendte tilbage, fortæller Niels Henrik Christensen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Udlændinge- og Integrationsministeriet, der oplyser, at man afventer Flygtningenævnets stillingtagen.

