Mulig bombe under regeringens tobaks-forslag

Det vakte opsigt, da regeringen med store armbevægelser i midten af marts stillede sig frem på et pressemøde og annoncerede, at de drømte om at indføre et totalforbud mod salg af tobak for unge født i 2010 eller senere.

Men som loven er lige nu, kan det slet ikke lade sig gøre. Det oplyser ministeriet selv i svaret på et spørgsmål stillet af Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen.

'Det er Sundhedsministeriets vurdering, at et totalt forbud mod tobaksprodukter ikke er muligt inden for rammerne af tobaksvaredirektivet i dag,' skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Regeringen har igen ført befolkningen bag lyset. Det er spin af værste skuffe. Jeg kunne med det samme mærke, at noget var galt, da Magnus Heunicke fremlagde lovforslaget med sin bemærkning om, 'at der kunne være juridiske udfordringer', siger Lars Boje Mathiesen til Ekstra Bladet.

- Det her kan slet ikke indføres under den nuværende EU-lovgivning på grund af EU's tobaksdirektiv. Det kan i bedste fald forhandles på plads i 2025, og det kræver, at alle lande bliver enige, fortsætter han.

Vil omgå loven

Skal personer født i eller efter 2010 fratages muligheden for at købe tobak, må man altså i stedet omgå loven. Det kan man gøre ved gradvist at sætte aldersgrænsen for køb af tobak op, fremgår det af folketingssvaret.

'Tobaksvaredirektivet muliggør dog, at medlemsstaterne kan indføre aldersgrænser for salg af tobaksvarer til børn og unge. Det er på den baggrund Sundhedsministeriets umiddelbare vurdering, at den nuværende aldersgrænse på 18 år for salg af tobak kan hæves til eksempelvis 25 år,' skriver Heunicke.

Han bringer herefter et eksempel, hvor man fra 2028 og frem mod 2035 hvert år kunne hæve aldersgrænsen. Det betyder, at unge, der fylder 18 i 2028, skal være 19, før de kan købe tobak.

Når de fylder 19, skal de være 20 for at kunne købe. Når de fylder 20, skal de være 21. Og sådan fortsætter det, indtil de fylder 25 år.

Sundhedsministeriet oplyser også, at de har tænkt sig at tage tobaksvaredirektivet op med EU-Kommissionen. Det forventes nemlig, at kommissionen spiller ud med en ændring af direktivet inden udgangen af 2024.

'Her vil det være regeringens klare mål at arbejde for, at medlemsstaterne skal have mulighed for at indføre yderligere lovgivning på området end tobaksvaredirektivet i dag giver mulighed for – herunder at muliggøre et totalforbud mod salg af tobak,' fastslår sundhedsministeren.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra Magnus Heunicke.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vil Mette Frederiksen nogensinde ændre spørgsmålet på EU-stemmesedlen? Og har hun virkelig ingen magt over nogen borgere, som hun påstår? Hør mere i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app