Mundbind i øde tog: Klamt og galimatias

Kravet om mundbind i tog og bus gælder OVERALT i Danmark.

I storbyen. På landet. Alle steder. Alle dage. Alle timer.

Det betyder, at tog og busser også i landets tyndt befolkede områder nu befolkes af tildækkede kvinder og mænd.

Ét af de steder er Stevns Kommune godt en times kørsel fra København, hvor ikke én eneste er smittet med corona de seneste syv dage, viser tal fra SSI.

Alligevel skal passager med lokalbanen også her iføre sig mundbind på alle tidspunkter af døget.

Ekstra Bladet stod på toget på Varpelev trinbræt som de eneste passagerer onsdag formiddag. Naturligvis behørigt iført mundbind allerede på perronen, som reglerne foreskriver.

Det føles for alvor som den første efterårsdag. En kold vind står ind fra vest, som i De Nattergales 90'er-hit 'Uhadada'.

Men om munden mærker deres udsendte en varm fugtige ånde, som skyldes det besvær, vejrtrækning igennem mundbind medfører. Som for andre brilleraber dugger hinkestene straks. Ganske irriterende. Hvad man ikke gør i offentlighedens tjeneste.

Afgang fra Varpelev. Der er god plads på perronen. Foto: Philip Davali

Inde i lokalbanen mod Rødvig møder vi Christine Kristensen, 17, som pendler til og fra sit gymnasium i Køge.

- Jeg forstår godt, at man skal have det på i myldretiden om morgen, hvor der godt kan være mange med toget, men nu hvor ingen er med, så virker det fjollet.

Hun bryder sig ikke om mundbind.

- Det er jo klamt og varmt. at have på, siger hun.

- Inden kravet kom fra politikerne, havde jeg det også på, når der var mange mennesker. Det tror jeg godt, de fleste kan finde ud af.

Ekstra Bladet og Christine Kristensen bliver efter et par stationer de eneste passagerer i toget. Men mundbindet og reglerne overholder vi naturligvis.

Jens Jakobsen, 81, har mundbind på i dag for første gang. Reglerne overholder han pligtskyldigt. Almindeligvis kører han egen bil.

- Det er da lidt specielt, når nu vi ingen smittede har i kommunen. Men der kan jo komme løsgængere udefra, så det jo nok okay, siger han.

Christine Kristensen fortæller, at mundbindet først for alvor bliver grinagtigt, når hun ofte sidder næsten alene i bussen fra stationen til sin uddannelse. Foto: Philip Davali

Jens Jakobsen er blandt de mere mundbindsbegejstrede. Det skal jo nok til, siger han. Foto: Philip Davali

Anne Højer tager mundbindet oppe fra og ned. Foto: Philip Davali

Anne Højer, 28, er af den opfattelse, at mundbind er et lille offer for at stoppe smitten. Den aparte beklædningsgenstand øger dog ikke ligefrem øger trygheden.

- Det ser lidt skræmmende ud, når man ikke kan se alle folks ansigter, konstaterer hun.

Lokomotivfører Bo Weichel går fra den ene ende af lokaltoget til den anden, da vi vender med udsigt til Østersøen i Rødvig.

Han minder om, at toget er mere fyldt i myldretiden. Alle passagerer med få undtagelser overholder reglerne. Enkelte har fået en reminder om at huske mundbindet næste gang.

- Vi løser det i god ro og orden, oplyser han. Et minut senere sætter lokoføreren toget i gear og triller igen mod nord.

Som vi nærmer os udgangspunktet i Varpelev møder vi Flemming Jørgensen. Han er mest fortørnet af alle på rejsen over mundbindspåbuddet, som han mener, er et alvorligt indgreb i hans personlige frihed.

- Det er galimatias, siger han.

- Jeg læste forleden dag, at 50.000 skal gå med mundbind i en uge for at forhindre ét smittetilfælde. Det giver ingen mening, fortsætter han.

Han henviser til en artikel i Politiken med tal fra de norske myndigheder.

Flemming Jørgensen tager smitten dybt seriøst som ansat på et plejehjem, så han overholder alle regler. Retten til at forholde sig kritisk nægter han at droppe. Man skal ikke skyde gråspurve med kanoner.

Flemming Jørgensen synes, at politikerne er gået alt for vidt. Han støttede nedlukningen i foråret. Men nu må de altså stoppe på Christiansborg. Foto: Philip Davali

- Jeg har venner, som ikke har været uden for en dør i månedsvis. De er bange. Politikerne skal passe på de ikke puster til en frygt, som jeg mener, i høj grad er kørt op i medierne.

Kravet om mundbind i offentlig transport gælder foreløbig ind til 31. oktober.

Myndighederne har ikke opsat nogen kriterier for, hvornår det nationale krav ophører.