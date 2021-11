Mundbindet står til comeback - men ikke uden kamp

Et politisk slagsmål kan være under opsejling. For meget tyder på, at det omstridte mundbind er på vej tilbage.

Netop nu sidder sundhedsordførerne og drøfter de nyeste anbefalinger fra Epidemikommissionen.

Blandt anbefalingerne er øget brug af mundbind, forstår Ekstra Bladet på flere kilder.

Hvor omfattende mundbindets mulige comeback bliver, afgøres af det politiske flertal.

Vedtager ikke noget i dag

Det er myndighedernes anbefaling, at mundbindet kommer tilbage i butikkerne, offentlig transport, sundhedsvæsnet og ældreplejen.

Allerede nu gør Liberal Alliance det klart, at mundbindet ikke skal tilbage i butikkerne. Det siger partiets leder, Alex Vanopslagh.

- LA er imod at indføre mundbindet i detailhandlen på nuværende tidspunkt, siger han til Ekstra Bladet.

Hos Venstre er man heller ikke klar til at give mundbindet det grønne lys endnu.

- Vi vedtager ikke noget i dag. Jeg skal først tilbage til Venstres folketingsgruppe, hvor vi vil drøfte, hvorvidt vi bakker op om mundbindet i detailhandlen, siger Martin Geertsen, sundhedsordfører.

Coronapas

Desuden ser coronapasset ud til at blive en endnu fastere følgesvend for os danskere. Det er myndighedernes anbefaling.

Reglerne er i dag sådan, at der er krav om coronapas, hvis der er over 200 deltagere til et arrangement indendørs. Og over 2000 deltagere udendørs.

Det tal skal ifølge Epidemikommissionen fremover lyde på henholdsvis 100 og 1000 ifølge TV 2.

Coronapasset kan også komme ind på statslige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, lyder det.

Endelig forstår tv-stationen, at der kan komme bøde for manglende coronapas.