Mundbinds-lussing til regeringen

Nok er nok.

Selv regeringens nok største corona-støtter i SF har i dag sammen med et flertal i Folketinget uddelt en lussing til Mette Frederiksens udsendte, sundhedsminister Magnus Heunicke og justitsminister Nick Hækkerup.

Det skete på et møde i corona-følgegruppen, hvor sundhedsordførere på tværs af partierne løbende orienteres om smittesituationen og mulige nye tiltag.

Regeringen ønskede at få gruppens opbakning til et påbud om mundbind i det offentlige rum. Flere medier skriver, at mundbindkravet blev præsenteret til stor overraskelse for de tilstedeværende.

Men forslaget faldt altså til jorden med et brag.

Kravet er uaktuelt at diskutere på et tidspunkt, hvor optimismen begynder at slå rod blandt politikerne.

Den restriktive linje har grænser, må Frederiksen sande. Foto: Mads Claus Rasmussen

Genåbning: Her er deres håb

- Det ser ud, som om smitten er inde i en nedadgående kurve, så det giver ikke mening at tale om yderligere restriktioner lige nu. Og slet ikke noget, som potentielt er så indgribende, siger SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

Hun vil have mere viden om, hvor i samfundet smitter spreder sig, hvis et mundbindskrav skulle gøres gældende.

- Hvad synes du om timingen - det virker noget underligt?

- Vi er hele tiden i en drøftelse om restriktioner. Og mødet handlede om isolation ifm. indrejse. Det giver god mening at tale om andre håndtag. Det er fair nok. Der var bare ikke opbakning.

- Det var ikke et forslag, der skulle tages i anvendelse i morgen. Det var mere en drøftelse af et forslag, som kan tages i anvendelse, hvis det skulle blive aktuelt, forklarer Kirsten Normann Andersen.

Tyv om natten

Det er i dag påkrævet at have mundbind på i supermarkeder og i offentlig transport. Altså indendørs på steder, hvor offentligheden har adgang. Et yderligere krav om mundbind alle steder i det offentlige rum kan potentielt betyde krav om mundbind på udendørs steder som busstoppesteder og gågader. Men altså ikke i denne omgang.

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, udtaler til Ritzau:

- Det kom fuldkommen som en tyv om natten på det her møde. Ingen partier var forberedt på de forslag, og vi fik ingen begrundelse for, hvorfor det skulle på bordet.

På mødet foreslog regeringen også tvangs-test og tvangs-isolation af borgere, der har deltaget i større forsamlinger, hvor der er konstateret smitte.

Egentlig skulle mødet have handlet om tvungen karantæne ved indrejse til Danmark, men regeringen præsenterede samtidig de to andre forslag. Der er dog ikke umiddelbart opbakning til nogen af regeringens forslag, skriver Ritzau.

- Så længe der ikke er noget, der tyder på, at der er noget virkeligt presserende, der skal løses, ser jeg ingen grund til at bruge tvang, siger sundhedsordfører Stinus Lindgreen (R).