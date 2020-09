Mundbinds-minister i tom metro: - Nødvendigt

Magnus Heunicke er heller ikke selv glad for de irriterende mundbind. Men de er nødvendige, hvis vi skal passe på hinanden insisterer han under en tur i metroen med Ekstra Bladet

Uansat om din lokale bus eller tog er fyldt eller gabende tom, så skal mundbindet på. Basta.

Magnus Heunicke (S), sundhedsminister, kørte en tur i den københavnske metro sammen med Ekstra Bladets udsendte til en snak om visdommen i den beslutning.

Undervejs står det klart, at selv midt i den pulserende storby, virker mundbindet til tider både komisk og malplaceret, fordi der er så god plads mellem passagerne uden for myldretiden.

- I socialdemokrater er kendt for at elske den stærke stat. Er det så en soccialdemokratisk drøm at få lov at bestemme, hvad folk har på?

- Nej, det er det overhovedet ikke. Hvis du ser rundt i Europa, så er det uafhængigt af partifarve, dem som har indført mundbind. Der findes masser af regeringer med andre farver end vores, som har indført skrappere krav om mundbind, end vi har.

Mundbind i øde tog: Klamt og galimatias

- Det er udelukkende sundhedsmæssigt. Når du taler om individ, så handler det om beskyttelse af den enkelte. Du kan ikke bare sige, at den enkelte kan opføre sig, som man vil. Vi er nødt til at tage hensyn til hinanden.

- Men hvordan indgår retten til personlig selvbestemmelse i jeres overvejelser?

- Det indgår meget kraftigt. Mundbind er et stort skridt. Hvis du havde spurgt mig for et år siden, så var der jo ikke nogen i Europa, som planlagde det - overhovedet. Det er et stort skridt for den danske befolkning. Det er jeg udemærket klar over. Men det er et nødvendigt skridt.

- Vi ser i dag, at man gør det. Det er ikke alle, der er vilde med det. Det ved jeg. Alle ville nok ønske, vi kunne pille det af hurtigst muligt. Men så længe vi har en pandemi og smittetallene, som vi har i Europa. Så er vi altså nødt til at gøre nogle indskrænkning i den enkeltes frihed for at sikre hele samfundets frihed. Og sikre dem af os, som er sårbare.

Minimum indtil 31. oktober har regeringen indført maskepåbud i den offentlige transport.

Regeringen har ikke fremlagt et kriterium for, hvad der skal til for at sløjfe det igen.

Herunder indtryk fra Magnus Heunickes metrotur fanget af Ekstra Bladets fotograf Anthon Unger.