Mundlam Messerschmidt: Stoler ikke på eksperter

Morten Messerschmidts liste med eksperter, der bakker ham op i, at EU kan lave en hær med danske soldater, uden at vi giver dem lov ved en ny folkeafstemning, er kort. Meget kort

DF-formand Morten Messerschmidt kan ikke umiddelbart nævne nogen, der ikke hedder Morten Messerschmidt, som underbygger hans frygt for, at EU pludselig kan lave en overnational hær, som danskerne ikke på forhånd har sagt god for ved en folkeafstemning.

Han lancerede onsdag partiets nej-kampagne på Kastellet i København, men spørgsmålet er, om partiets centrale nej-argument om EU-hæren bygger på et luftkastel.

- Hvilken ekspert siger, at der kan komme en EU-hær, uden at danskerne har stemt om det?

- Det er de samme eksperter der siger, at Danmark ville gå rabundus, hvis vi ikke fik euroen, eller at vi ville blive et slaraffenland for kriminelle, hvis vi ikke afskaffede retsforbeholdet. Jeg synes, at de eksperter er svære at have tillid til.

- Men igen: Hvilken ekspert er det?

- Jeg har bare ikke tillid til, at de garantier, som ja-partierne kommer med, holder i den sidste ende. Hvor mange gange har vi ikke hørt, at unionen er stendød, uden at den var det? De sidste 40 år er kun gået i retning af mere EU.

USA ikke i tvivl

Den amerikanske ambassade i Danmark forholdt sig højst usædvanligt til den danske folkeafstemning i sidste måned. Omend i meget overordnede vendinger.

Men USA slog dog fast, at uanset om danskerne stemmer ja eller nej til at afskaffe forsvars-forbeholdet, så er krumtappen i Nato ikke i tvivl om, at Danmark fortsat er en stærk allieret.

- Hvor har du set USA sige, at danskerne bør stemme nej?

- For tre dage siden sagde man fra Pentagon, at et fælles EU-militær vil udfordre Nato. Og det siger sig selv, at hvis EU opbygger mere og mere, så tager det ressourcer fra Nato.

- Men anbefalede de danskerne at stemme nej?

- Nej, der er de måske diplomatiske nok til at sige, at det må vi selv afgøre.

Luftkasteller er virkelighed

- Men er vi ikke tilbage ved dine luftkasteller, hvor du forestiller dig alle mulige ting, selvom USA og Nato godt ved, hvor de har Danmark?

- Problemet er bare, at alle de der luftkasteller på alle andre områder er blevet til virkelighed i EU-samarbejdet.

- Bare for at få slået fast: Du har faktisk ikke sagt et navn endnu på en, der mener det samme som dig, nemlig at vi kan få en EU-hær, uden at vi har stemt om det?

- Jo jo. Har du hørt om Angela Merkel? Har du hørt om Emmanuel Macron? Eller om Kommissions-formand Ursula von der Leyen? De vil have en EU-hær.

- Uden at danskerne stemmer om det?

- Jeg tror ikke, de interesserer sig meget for processen. De vil bare have en EU-hær, og hvis man er imod det, skal man da holde fast i forbeholdet.

Fly og båd

En del af Dansk Folkepartis kampagne er at have et fly på vingerne med et nej-banner bagpå. Og måske også en båd, fortalte Morten Messerschmidt på onsdagens pressemøde.

- Hvem betaler for flyet og for den båd, der måske kommer?

- Det gør Dansk Folkepartis partikasse. Hvis du spørger, om pengene kommer fra EU, så gør de ikke det, siger han.

