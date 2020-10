Musikere og andre festleverandører kan nu søge kompensation

Nu kan teltudlejere, cateringfirmaer, musikere og andre leverandører søge kompensation for aflyste fester.

Der er tirsdag indgået en aftale om kompensation til leverandørerne. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen omfatter leverandører til private fester med mindst 50 deltagere. Festen skal afholdes uden for private hjem.

- Jeg har fra start lovet, at der selvfølgelig skal være hjælp at hente til dem, der holder for og bærer en tung byrde på skuldrene.

- Derfor er jeg glad for, at vi nu er enige om at kompensere de leverandører, der danner rammerne om festen med mad, sang og lokaler, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i meddelelsen.

I slutningen af september blev forsamlingsforbuddet på over 50 personer udvidet, så det også gælder private arrangementer som fødselsdage og bryllupper på hoteller og restauranter. Det gælder frem til udgangen af oktober.

Allerede her sagde ministeren, at der skulle være hjælp at hente for underleverandørerne. Den aftale er altså nu på plads.

Leverandørerne får adgang til at søge kompensation via to eksisterende ordninger. Det er den for selvstændige og den for virksomheders faste omkostninger.

For sidstnævnte åbnes ligeledes for en 'light' udgave, hvor leverandører kan få kompenseret op til 50 procent af deres omkostninger. Det kan for eksempel være husleje.

I den oprindelige kompensationsordning kan virksomheder få kompensation på op til 80 procent af omkostningerne.

For light-udgaven gælder ordningen fra 19. august til 31. oktober. Men den kan forlænges året ud, hvis restriktionerne forlænges. De to andre ordninger gælder fra 26. september til udgangen af oktober.

Hos SMVdanmark, der repræsenterer de små- og mellemstore virksomheder, er man skeptisk over for den reelle effekt af den nye hjælpepakke.

- Dette var den helt rigtige hjælp, hvis kalenderen havde vist marts og ikke oktober. Men virkeligheden har ændret sig, siger politisk chef Mia Amalie Holstein i en kommentar.

Med aftalen kan leverandører søge kompensation for letfordærvelige fødevarer, der skulle have været brugt den sidste weekend i september, men blev kasseret, da restriktionerne blev strammet.

Derudover fordobles den tidligere annoncerede aktivitetspulje til caféer og restauranter til 200 millioner kroner. Her kan beværtninger søge tilskud på op til 25.000 kroner til at skabe øget aktivitet.

Bag aftalen står et bredt politisk flertal. Det består af regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF, Konservative og Alternativet.