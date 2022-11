Musk lytter til folket og giver Trump Twitter-konto tilbage

USA's tidligere præsident Donald Trump får lov til at vende tilbage til Twitter, hvis han vil, efter mere end et års udelukkelse.

Det oplyser Twitter-ejer Elon Musk i et tweet.

Fredag eftermiddag amerikansk tid oprettede Elon Musk en afstemning på Twitter, hvor brugerne kunne stemme ja eller nej, til om den tidligere præsident skulle have lov til at være på Twitter igen.

Et døgn senere har 51,8 procent stemt ja og 48,2 procent nej. Over 15 millioner Twitter-brugere har givet deres mening til kende.

- Folket har talt. Trump bliver genindsat, lyder det i Tweetet fra Musk.

Omkring en halv time efter tweetet fra Musk er kontoen, der tilhører Donald Trump, igen at finde på Twitter.

Det seneste opslag på profilen er fra 8. januar 2021.

Trump blev udelukket fra Twitter sidste år på grund af frygt for vold i USA

Trump blev udelukket fra Twitter i januar 2021. Udelukkelsen skete efter et dødeligt stormløb på Kongressen 6. januar 2021.

Inden resultatet af afstemningen stod klart, blev Donald Trump spurgt, om han har planer om at vende tilbage til Twitter.

- Jeg ser ingen grund til at gøre det, sagde den tidligere præsident ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han sagde, at han vil holde sig til sit eget sociale medie, Truth Social.

Trump roste Elon Musk og sagde, at han altid godt har kunnet lide ham. Han sagde dog også, at Twitter har problemer med falske konti, og at de problemer, platformen står over for, er 'utrolige'.

Donald Trump annoncerede tirsdag i denne uge, at han vil forsøge at blive præsident i USA igen ved valget i 2024.

Elon Musk lover store omstruktureringer i Twitter og fyrer halvdelen af medarbejderne Musk overtog Twitter tidligere på året

Elon Musk overtog ejerskabet af Twitter i slutningen af oktober i år. Det er altså under Twitters tidligere ejerskab, at Donald Trump blev udelukket fra det sociale medie.

Musk købte Twitter for 44 milliarder dollar - svarende til omkring 317 milliarder danske kroner.

Siden Musk overtog Twitter, som han nu også leder, er mange blevet fyret, mens andre har sagt deres job op.

I starten af november blev halvdelen af selskabets ansatte fyret. Det svarer til 3700 personer.

Torsdag i denne uge fortalte to unavngivne kilder, at hundredvis af ansatte havde sagt op.

Opsigelserne kom i kølvandet på en intern e-mail fra Elon Musk, om at de ansatte fremover skal arbejde hårdere.

Lørdag skriver mediet Bloomberg ifølge Reuters, at der kan være endnu flere fyringer på vej hos Twitter.