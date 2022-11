Musk vil støtte DeSantis hvis han stiller op som præsident

Milliardæren og den nylige Twitter-ejer, Elon Musk, vil støtte republikanske Ron DeSantis, hvis han stiller op som præsident.

Det skriver Musk på Twitter fredag lokal tid.

DeSantis skaffede sig ved midtvejsvalget for nylig overbevisende sin anden periode som Florida-guvernør.

Han cementerede dermed sin position som en stjerne i Det Republikanske Parti og ses som en mulig udfordrer til Donald Trump i kampen om at blive partiets nominerede.

Nu har DeSantis fået sig en magtfuld støtte i form af Musk.

- Til præsidentposten i 2024 foretrækker jeg én, der er fornuftig og midtersøgende, skriver erhvervsmanden på Twitter.

- Jeg havde troet, at det var tilfældet med Biden-administrationen, men er blevet skuffet indtil videre, fortsætter Musk.

Da en bruger spørger, om han vil støtte DeSantis i 2024, svarer han blot:

- Ja.

I andre Twitter-beskeder skriver Musk, at det sociale medie skal være lige for alle.

Derudover minder han folk om sine tidligere politiske præferencer.

- Jeg var en betydningsfuld støtte af Obama-Biden-præsidentskabet, og så stemte jeg (modvilligt) for Biden frem for Trump, skriver Twitter-ejeren.

Trump meddelte for nylig, at han vil gå efter at blive Det Republikanske Partis nominerede frem mod præsidentvalget i 2024. De fleste analytikere vurderer, at han står svækket i sammenligning med den position, han havde i 2016.

DeSantis har ikke meddelt, om han vil gå efter posten.

Musks åbne støtte til DeSantis kommer ikke som en meget stor overraskelse, da han tidligere har sagt, at han hælder i den retning.

DeSantis er en populær kandidat blandt mange konservative. Han har aktivt taget del i det, der blandt nogle omtales som en kulturkrig om spørgsmål som race og køn.

Hans guvernørperiode har været præget af, at han blandt andet har afvist pandemirelaterede restriktioner, og at han har indført en lov, som begrænser diskussioner om LGTBQ+-spørgsmål i skoler.

- Han må formodes at være den mand, der har bedst muligheder for rent faktisk at kunne slå Trump. Han er den største trussel mod Trumps muligheder for at blive republikanernes præsidentkandidat, har Anders Agner, der er chefredaktør ved netmediet Kongressen.com, tidligere udtalt til Ritzau.