Mystik: Aggesen udebliver fra valgsted

Mystikken om Frederiksberg-borgmester Simon Aggesen (K) breder sig i valgkampens slutspurt.

Ekstra Bladet har gennem snart en uge forgæves forsøgt at interviewe den 34-årige konservative bykonge om blandt andet Aggesens boligsag, som sikrede ham over 11 mio. skattefrie kroner efter forbedringer, da han købte og opdelte en enorm herskabslejlighed på Frederiksberg sidste år.

Men nu har borgmesteren for tredje gang på få dage gjort store krumspring for at undgå ikke bare Ekstra Bladets, men den samlede presses spørgsmål.

Flugtkongen Aggesen i ny flugt

Over for flere medier havde Simon Aggesens kampagnestab ellers bekendtgjort, at borgmesteren tirsdag ville møde pressen ved sit lokale valgsted kl. 11.30. Men her dukkede Aggesen aldrig op.

Samtidig erfarer Ekstra Bladet, at borgmesteren simultant valgte at udeblive fra et dobbeltinterview med TV 2 News, hvor kun Jan E. Jørgensen (V) troppede op.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Aggesen formentlig stemt uden pressens bevågenhed tidligt tirsdag morgen i Skolen på Duevej på Frederiksberg.

Stemmer det, har den ellers pr-glade borgmester totalt undgået pressens søgelys ved den ceremonielle stemmeafgivelse.

Umuligt

Det har i det hele taget været helt umuligt at stille opklarende spørgsmål til den unge borgmester om efterspillet i boligsagen; samt om Aggesens valgkamp, der kan ende med, at 112 års konservativt styre på Frederiksberg styrter i grus.

Ekstra Bladet ville ellers blandt andet have spurgt til, om andre myndigheder - herunder Skattestyrelsen - har interesseret sig for Aggesens boligsag. Noget, borgmesteren har undladt at svare på gennem adskillige dage.

Spekulation beskattes

Skatte-spørgsmålet er blevet relevant, efter Ekstra Bladet i 2020 kunne afsløre, at Simon Aggesen og konen allerede meget tidligt i forløbet med lejlighedshandlerne begyndte at indrette et ekstra køkken i den ene halvdel af deres 460 kvm giga-bolig.

Allerede flere måneder før Frederiksbergs borgmester og konen, Josephine Legarth, i 2016 flyttede ind i herskabelige 460 kvadratmeter på Frederiksberg Allé.

Hvis skattemyndighederne vurderer, at borgmesteren bolighandel var mere spekulation end reel bolighandel med henblik på beboelse, så skal der betales skat af gevinsten.

'Midlertidigt ophold giver ikke skattefrihed. Det er vigtigt, at I reelt har boet der med henblik på varigt ophold,' som Skat skriver på deres hjemmeside.

Fornyet tvivl

Den unge konservative borgmester har imidlertid ud over sin flugt fra Ekstra Bladets mikrofon heller ikke villet svare på vores skriftlige spørgsmål om skattespørgsmål, som vi har stillet gennem flere dage.

Aggesen har tidligere forklaret, at de mange millioner faldt i familiens skød ved et rent held i deres søgen efter det perfekte hjem, og at lejligheden kun blev delt op, da det gik op for Aggesen og konen, at de 460 kvm var for meget for den lille familie med to børn.