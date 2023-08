Mystik i Østen: Mødes med sporløst forsvunden kinesers afløser

Det bliver på et dramatisk bagtæppe, når udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) tirsdag drager til Kina på officielt besøg for Danmark.

Under det tre dage lange besøg, der skal styrke Danmarks forhold til østkæmpen, mødes Løkke med blandt andre sin kinesiske modpart, Wang Yi.

Denne har dog kun bestredet posten, mindre end en måned efter at hans forgænger, Qin Gang, resolut blev fjernet fra ministerembedet af præsident Xi Jinpengs kommunistparti.

Det skete 25. juli, efter at Qin Gang har været sporløst forsvundet og ikke er set offentligt siden 25. juni.

Allerede 11. juli kunne en talsperson for det kinesiske udenrigsministerium dog oplyse, at Qin Gang ikke ville deltage i en konference 'af helbredsårsager'. To uger senere blev den kinesiske toppolitiker fjernet permanent fra posten.

Sagen om Qin Gangs forsvinden har trukket internationale overskrifter og debat. For hvad er årsagen til, at en så prominent politiker pludselig er pist væk?

Flere internationale medier, herunder britiske BBC, har spekuleret i de massive rygter, der har kørt på kinesiske sociale medier som WeChat, om, at Qin Gang angiveligt har haft en affære med en ligeledes forsvunden tv-journalist fra Hongkong.

Den prominente journalist Fu Xiaotian er kendt for en række af interviews med verdensledere. Tilfældigvis var det sidste af disse interviews med netop Qin Gang, hvilket blev optaget i marts 2022. Siden kølede Hongkong-journalistens karriere af, og hun forsvandt fra offentligheden omtrent samtidig med Qin Gang tidligere denne sommer.

Hårdhændede kommunister

Sagen om den kinesiske toppolitiker, der er forsvundet ud i den blå luft, et blot seneste indicium på, hvordan det kinesiske kommunistparti styrer deres fodsoldater - også de prominente af slagsen - med yderst hård hånd.

Da Xi Jinpeng blev genvalgt - enstemmigt, naturligvis - på kommunistpartiets kongres i oktober 2022, udspillede der sig ligeledes en dramatisk seance, hvor landets forhenværende præsident, Hu Jintao, ufrivilligt blev eskorteret væk fra pladsen som delegeret.

En modvillig Hu Jintao blev lørdag ført væk fra partikongres, mens han klappede premierminister på skulderen

Lars Løkke Rasmussen får dermed rig mulighed for at udøve sin selverklærede 'pragmatiske idealisme', når han både skal holde kritisk armslængde til Kina og sørge for, at Danmark ikke sætter det enorme lands rolle som vores fjerdestørste eksportmarked over styr.

Ifølge Politiken er udenrigsministeren i hvert fald ikke mere idealistisk, end at han på opfordring fra de danske efterretningstjenester lader mobilen blive hjemme af frygt for kinesiske spioner.