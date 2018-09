Mystik om dansk topdirektørs fyring

Akademiker-bestyrelse i panik: Topchefen for Danmarks største a-kasse og bestyrelsesformand for Folkemødet på Bornholm, Michael Valentin, er blevet sendt hjem efter et mørklagt forløb

Den administrerende direktør for landets største a-kasse, Michael Valentin, er pludselig blevet fyret fra sit job.

Det fremgår af a-kassens hjemmeside, og Michael Valentin bekræfter det selv på Facebook.

'Jeg er i dag blevet opsagt i jobbet som administrerende direktør i Akademikernes A-kasse. Det er en bestyrelse altid i sin gode ret til, og sådan skal det være', skriver han.

På a-kassens hjemmeside bekræfter formanden for Akademikernes A-kasse, Allan Luplau, opsigelsen, som sker efter en uges panik og mørklægning i a-kassens bestyrelse og øvrige ledelse.

Allan Luplau - der til dagligt er administrerende direktør for Sygeforsikringen Danmark - giver ingen begrundelse for fyringen.

Pamper-revser med høj cigarføring

50-årige Michael Valentin har været direktør for Akademikernes A-kasse siden 2011. A-kassen har godt 233.000 medlemmer. Han er samtidig bestyrelsesformand for foreningen bag 'Folkemødet' på Bornholm.

Michael Valentin blev kendt i offentligheden for sin hårde kritik af pamperi, fråds og høje lønninger i LO-fagbevægelsen.

I 2002 - som netop afgået informationschef i HK og tidligere LO-konsulent - udgav han den opsigtsvækkende bog 'Bare det holder min tid ud'.

Den mangeårige insider, Michael Valentin, rettede dengang et nådesløst angreb på de tidligere kollegaer i LO-fagbevægelsen. De blev blandt andet hudflettet for deres overflod, pamperkurser og rejser for medlemmernes penge.

Som a-kassedirektør og bestyrelsesformand for Folkemødet er han dog selv blevet kendt for store armbevægelser, høj cigarføring og glæde ved god vin.

Alle i flyverskjul

Ekstra Bladet har forgæves i flere dage forsøgt at få et interview med Michael Valentin, der bor i et af Frederiksbergs mest mondæne villaområder med egen vinkælder.

Som nævnt ovenfor har der de seneste dage været regulær panik i bestyrelsen og ledelsen for Akademikernes A-kasse. Ekstra Bladet har siden mandag forgæves forsøgt at få interview med alle de centrale personer i a-kassens ledelse.

Men selv a-kassens kommunikationschef - der er opført på hjemmesiden som pressekontakt - har helt usædvanligt i dagevis undladt at tage sin telefon og besvare beskeder.

Michael Valentin sidder i en række bestyrelser i selskaber inden for håndværk, industri og ejendomme. Derudover er han i bestyrelsen for Johan Borups Højskole samt it- og konsulentvirksomheden Groupcare. Han er også medlem af VL-gruppe 9.

Bornholms borgmester Winni Grosbøll (S) oplyser i en sms til Ekstra Bladet, at Michael Valentin stadig er bestyrelsesformand for Folkemødet.

A-kassen har midlertidigt udpeget den nuværende vicedirektør, Britt Dyg Haun, til fungerende administrerende direktør.

De danske a-kasser er finansieret med statsstøtte fra det arbejdsmarkedsbidrag, som alle danske lønmodtagere betaler af deres løn.