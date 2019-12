Mystik om falsk DF-kontrakt: Jeg har aldrig været i Danmark

Morten Messerschmidts forgænger som Meld-formand benægter, at han var tilstede på mødet i København, hvor topchef i Dansk Folkeparti udgav sig for at være administrationschef på et hotel

Morten Messerschmidts polske forgænger i embedet som Meld-formand sår nu yderligere tvivl om indholdet i de falske kontrakter, som Dansk Folkepartis administrationschef Jeanie Nørhave har underskrevet på vegne af to jyske hoteller.

Af kontrakten på 100.000 kroner mellem den skandaleombruste partialliance, Meld, og Hotel Koldingfjord fremgår det, at begge underskrifter blev sat på et møde i København 20. maj 2014.

Men den daværende midlertidige polske Meld-formand, Jacek Wlosowicz, afviser overfor Ekstra Bladet, at han mødtes med Jeanie Nørhave i København.

Den tidligere formand for Meld, Jacek Wlosowicz, er kommet i klemme mellem to topfolk fra DF. Jeanie Nørhave mener, at kontrakten blev underskrevet i København. Men polakken har aldrig været i Danmark, oplyser han og henviser til den daværende vicepræsident, Morten Meserschmidt. Foto: PR/Jarosław Roland Kruk/Wikipedia/Jonas Olufson

’Jeg har aldrig været i Danmark,’ oplyser han i et mailsvar. Ekstra Bladet har forelagt ham kontrakten, men der ringer absolut ingen klokker i Polen.

’Der er gået for lang tid til, at jeg kan huske detaljer,’ svarer han på spørgsmålet om, hvorvidt han så alligevel kan have underskrevet dokumentet. Blot i et andet land end der fremgår af kontrakten.

Men Jacek Wlosowicz forklarer, at det var Melds medlemmer af Europaparlamentet og deres respektive nationale grupper i parlamentet, som fx Dansk Folkeparti, der stod for at sende 'fakturaer og underskrevne kontrakter' ned til EU-systemet.

Her ses første og sidste side af den falske kontrakt mellem Meld og Hotel Koldingfjord. Messerschmidts forgænger som Meld-formand afviser, at han nogensinde har været i Danmark, hvor kontrakten angiveligt skulle være blevet underskrevet.

20. maj 2014 var Jacek Wlosowicz i øvrigt travlt optaget af sin kampagne til Europaparlamentsvalget blot fem dage senere. Her blev han ikke valgt.

Afløst af Messerschmidt

Polakken var derfor året efter afløst af Morten Messerschmidt, da den DF-ansatte Jeanie Nørhave igen udgav sig for at være chef på et jysk hotel.

Denne gang skrev cand.jur. Morten Messerschmidt under som Meld-formand, mens partifællen Jeanie Nørhave skrev under som personale- og administrationschef for Color Hotel Skagen.

Ifølge de to kontrakter til i alt 200.000 kroner skulle hotellerne arrangere EU-konferencer for Meld – samt stå for program, invitationer og deltagerlister.

Jeanie Nørhave udgiver sig altså på begge dokumenter som repræsentant for de to hoteller, og underskriver sig som ’Chief of Staff and Administration’ hos ’the service provider’ – dvs. hotellerne.

Men kontrakternes indhold var fiktivt, da der reelt var tale om Dansk Folkepartis interne sommergruppemøder i august 2014 og 2015. Dermed blev EU-støttemidler brugt i strid med reglerne.

Jacek Wlosowicz har valgt kun at svare på mail – og ønsker ikke stille op til interview om kontrakterne, der nu involverer en af DF-leder Kristian Thulesen Dahls nærmeste medarbejdere på Christiansborg – og dermed inderkredsen i DF.

EU’s antisvindelkontor, Olaf, vurderer over for Bagmandspolitiet, at Meld og Feld ’blev brugt af foreningsmedlemmer til ved bedrag at opnå uretmæssig vinding for dem selv eller til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser,’ står der i de interne papirer.

Olafs informationer om DF-toppens underskrifter som hotelchefer er også en del af det materiale, som antisvindelenheden har overdraget til Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, også kaldet Bagmandspolitiet, erfarer Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra DF’s Morten Messerschmidt og Jeanie Nørhave.

Uddrag af første og sidste side i kontrakten, som skal forestille at være mellem Meld og hotellet i Skagen i 2015. Men Messerschmidt kender udmærket sin partifælle, som udgiver sig for at være chef på hotellet.

