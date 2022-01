Mystik om Heunickes dagbog

Tirsdag kom det frem, at sundhedsminister Magnus Heunicke fører elektronisk dagbog, men vi fik ikke lov til at se det hele

Først var det Heunickes håndskrevne noter, der var i fokus. Og da Magnus Heunicke blev genafhørt var det igen hans behov for at dokumentere sine oplevelser, der stjal showet.

Denne gang i form af en elektronisk dagbog, der blev fremlagt passager fra i Minkkommissionen tirsdag.

Men vi fik ikke lov til at se det hele. Da eksempler fra dagbogen blev vist var flere afsnit udeladt, og de var i stedet erstattet med teksten 'udeladt af personlig karakter'.

Hvad det begreb dækker over, er fortsat uklart, men det stod omkring hver anden gang. Derfor er det svært 100 procent at forholde sig til dagbogens indhold, ligesom vi heller ikke ved, om det kun var offentligheden, der ikke måtte se de censurerede afsnit. Det naturlige spørgsmål var dog klart for enhver.

Hvad var det, vi ikke måtte se? Og har det relevans for beslutningen om at slå alle mink ned. Spørgsmålene er mange, men det forbliver et mysterium.

Desuden var Ekstra Bladets chefredaktør Henrik Qvortrup også nævnt i Magnus Heunickes dagbog. Ministeren beskrev, hvordan medierne var splittede i forhold til beslutningen om at dræbe alle mink.

'Qvortrup og co. mener, at det er overilet og overdrevet,' skrev Magnus Heunicke og henviste også til, at Politiken forsøgte at finde nuancer og skrev artikler om, at der var lovhjemmel.

Gudskelov ikke SUM

Lidt klogere blev vi da takket være Magnus Heunickes dagbog. Blandt andet hvordan det var en lettet sundhedsminister, der kunne konkludere, at hans ryg var fri.

'I går fandt vi ud af, at der stod i K-sagen i et bilag, jeg ikke nåede at læse tirsdag sent aften i sidste uge, at K-mødet begyndte, og da nye versioner af sagen kom ind undervejs, at lovgrundlaget skulle undersøges mellem JM (Justitsministeriet, red.) og FVM (Fødevareministeriet, red.). Gudskelov ikke af SUM (Sundhedsministeriet, red.),' skrev han i sin dagbog 11. november klokken 6.31.

Efterfølgende blev han spurgt, hvorfor han skrev gudskelov, og til det svarede han:

- Det giver nok sig selv. Det er åbenlyst, når man sidder her, er der er sket nogle fejl. Dem må vi så prøve at håndtere og lære af, svarede Heunicke.

Han kan ryge

Derudover kunne man læse, hvordan Magnus Heunicke også 11. november frygtede for sin ministerkollegas politiske liv.

'Jeg tror Mogens J kan ryge på det her. Han havde ikke sin lov på plads. Jeg opdager det søndag (8. november, red.), da jeg ser i medierne, at han ringer rundt for at få en hastebehandling'A, skrev han.

Senere i forløbet blev tonens mere skarp.

'Dette er ikke en almindelig sag. Det er en sag, der kan koste en eller flere ministre deres politiske liv. I bedste fald. Kan også blive meget værre, who knows.'

Sådan lød det fra Magnus Heunicke, da han over for sine folk skulle forklare vigtigheden af håndteringen af minksagen i dagene efter beslutningen om, at alle mink skulle slagtes. Mailen er skrevet i en korrespondance sen aften 17. november mellem Magnus Heunicke, hans særlige rådgiver, Rasmus Jønsson, og ministersekretær Simone Overby Sloth.

Konkret kom udbruddet i forbindelse med et udkast til en redegørelse, som Fødevareministeriet havde lavet, og som Sundhedsministeriet skulle levere stof til.

Mogens Jensen har også afgivet sin forklaring i Minkkommissionen. Det tog syv timer. Foto: Marcus Emil Christensen/Ritzau Scanpix

Men ministeren kom i tvivl om sit eget ministeriums kommentarer, og om han skulle godkende noget. Og det gjorde ham frustreret, forklarer han.

- Det er ikke, fordi det var sjovt at skrive sådan en mail sent om aftenen. Igen. Men når der kommer sådan en redegørelse, er det vigtigt, hvad der står i den - og at det, der står i den, er korrekt, forklarer han.

Svære, svære dage

Samtidig kom det frem i genafhøringen af Magnus Heunicke, at han og Mogens Jensen modtog en sms fra Mette Frederiksen 7. november 2020.

'Kære Magnus og Mogens. Svære, svære dage. Vi bliver nødt til at se en pressebrief idag med myndigheder og ministre på mink. Den megen støj risikerer at underminere indsatsen derude. Kh Mette,' lød det.

Efterfølgende forklarede sundhedsministeren, at støjen var politiske meldinger og medier, der var stærkt kritiske over for indsatsen med minkaflivning.