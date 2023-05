Mystik om medlemskab

Den tidligere top-politiker og mangeårige politiske ordfører for Enhedslisten Pernille Skipper vil ikke svare på, om hun fortsat er medlem af partiet efter, at hun har fået job som politisk kommentator på TV2 News.

- Hvad jeg er medlem og ikke medlem af, er min egen sag. Men jeg synes, at det ville være at tale ned til folk, hvis jeg forsøgte at bilde nogen ind, at jeg kommer uden en baggrund. Jeg er vist en varedeklaration i mig selv, siger Pernille Skipper til Ekstra Bladet.

- Jeg håber og tror jo, at det netop er min erfaring fra politik, de lukkede forhandlingslokaler og indsigten i alle processerne, der gør mig i stand til at bidrage til den politiske og demokratiske samtale - uanset om man så stemmer rødt eller blåt.

Pernille Skipper vil - om hun er medlem eller ej - sende penge til partiet fra sit eftervederlag fra Folketinget, siger hun yderligere.

Ikke noget problem

Hos TV2 skriver PR-konsulent Jacob Panum, at der ikke er noget journalistisk problem i, hvis Pernille Skipper fortsat er medlem af Enhedslisten.

Adspurgt om, hvorvidt hun kan være medlem, skriver han:

- Ja - det kan hun godt. Det er helt afgørende for os, at Pernille Skipper ikke er valgt til Folketinget for Enhedslisten, og at hun har meldt sig ud af partiets hovedbestyrelse.

- På TV 2 News er vi overbevist om, at vores seere kender Pernille Skippers baggrund, og det er mere end to år siden, at hun stoppede som politisk ordfører i partiet. Det er kendt for alle, at Pernille Skipper kommer fra venstrefløjen og Enhedslisten. Alle har en grundlovssikret ret til at være medlem af et parti – det afgørende er, at hun ikke har en politisk tillidspost i et parti.

Heller ikke Enhedslisten selv vil opklare, om den tidligere politiske ordfører - nu skribent, politisk kommentator og entreprenør - fortsat er medlem:

- Vi må - og vil heller ikke - oplyse, om enkeltpersoner er medlem af Enhedslisten, skriver presse- og kommunikationschef Morten Torbjørn Andersen.

