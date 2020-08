Mystik om spion-møde: Her er hans forklaring

Det skabte stor mystik, da statsminister Mette Frederiksen (S) holdt et hemmeligt møde om spion-sagen uden at invitere fire partiledere. Men der kan være en helt naturlig forklaring.

Det siger Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, som er en af de partiledere, der spejdede forgæves efter en invitation til Statsministeriet.

'Jeg var ikke inviteret, og det må skyldes, vi ikke er med i aftale fra 2013 om kontrol med efterretningstjenester', siger Alex Vanopslagh i en skriftlig kommentar.

LA-lederen henviser til en aftale om 'lovregulering af Forsvarets Efterretningstjeneste, der sikrer mere indsigt i og åbenhed omkring tjenestens opgaver'.

Partier ikke med i aftale

Aftalen blev indgået mellem den daværende regering (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre.

Ved tredjebehandlingen af lovforslaget stemte aftaleparterne og Liberal Alliance for lovforslaget.

Men et ja til aftalen gør ikke automatisk et parti til en del af aftale-kredsen ifølge Christiansborgs uskrevne regler. Det kræver en invitation fra partierne bag aftalen, og får man den, så bliver man inviteret med til møder og orienteringer.

Mette klapper i om skandale

'Jeg er ikke sur'

Derfor er det da heller ikke en sur LA-leder, som nu kræver en forklaring på den manglende invitation.

'Og nej, jeg er ikke sur, ophidset, afkrævende forklaring eller andet, skriver partilederen.

Der er dog andre partier, som er særdeles fortørnet over, ikke at være inviteret til en fortrolig orientering om skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) hos statsminister Mette Frederiksen (S).

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, Alternativets leder, Josephine Fock, og Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, var heller ikke inviteret med, fortalte flere medier onsdag.

'Jeg er meget forundret. Jeg kan slet ikke se, hvad årsagen skulle være til, at vi ikke var inviteret, og vi har ikke kunnet få en forklaring fra statsministeren,' har Pernille Skipper udtalt i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

Thulesen var væk

Josephine Fock har ligeledes bedt Statsministeriet om en forklaring på den manglende invitation, men har stadig ikke modtaget et svar.

- Jeg synes, at det er et kæmpe demokratisk problem, at man undlader at orientere visse partiledere, siger hun til Ekstra Bladet.

Kristian Thulesen Dahl, formanden for Dansk Folkeparti, var ifølge B.T. heller ikke til stede, men det var angiveligt af praktiske årsager. DF-formanden havde fået en invitation.

I alt er tre chefer i FE blev sendt hjem som følge af den kritik, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har rejst mod FE.

Ud over FE-chef Lars Findsen drejer det sig om chefen for ledelsesstaben og sektorchefen for indhentning.

Ud over de tre ledende medarbejdere i FE er den tidligere FE-chef Thomas Ahrenkiel blevet fritaget fra tjeneste og hjemsendt.

Efter planen skulle han ellers have tiltrådt som Danmarks nye ambassadør i Tyskland 1. september. Men det skal han altså ikke alligevel, oplyste Udenrigsministeriet mandag aften.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Statsministeriet, som ikke vil kommentere sagen.