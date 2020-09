Naboerne til udrejsecenter: Det sejler

- Det er ikke andet end ren symbolpolitik. De (politikerne red.) aner jo ikke, hvad de skal stille op med dem (afviste asylansøger red.). De kommer her til Bording, bliver underlagt en helvedes masse restriktioner, får sat et hegn op, som de frit kan passere, og så har vi den ged barberet.

Ordene kommer fra en meget frustreret nabo Ole Tranberg. Faktisk netop den nabo, hvis hus hedder 'Gammel Kærshovedgård'. De to steder har nemlig engang været én og samme, og derfor er naboskabet meget tæt - i hvert fald rent geografisk.

Fejet under tæppet

Ole Tranberg og hans kone, Birgit Tranberg, har boet sammen på gården i 28 år. Oprindelig er det Oles fødehjem.

Det er også Ole, som trækker det tungeste læs i kæmpen mod politikerne. For en kamp er det blevet.

- Jeg har ikke noget imod menneskerne, som bor på Kærshovedgård. Men jeg har noget imod den måde, som de mennesker er underlagt at leve på, for det går udover os allesammen her i området, siger Ole Tranberg til Ekstra Bladet, da de besøger ham en fredag eftermiddag.

- Mennesker som bliver presset så hårdt af et samfund, har jo heller ikke lyst til at respektere selvsamme samfund. Vi halvfede danskere kan da rende dem et stykke, fortsætter Ole.

Ole Tranberg havde egentlig mange planer med gården i skoven, men planerne er sat i bero. Han er bange for at putte penge i gården, som han ikke kan få hjem grundet de 'nye' naboer. Foto: Claus Bonnerup

Rundt om parrets hus er der træer. Faktisk ligger huset meget idyllisk midt inde i en skov med fantastisk natur omkring. En natur som både blev brugt af parret selv, men også af mange andre lokale, dengang Kærshovedgård var et åbent fængsel.

- Problemet i dag er, at vi ikke ved, hvad vi møder, når vi møder en beboer. Det kan være en psykisk syg, en kriminel eller en ganske fredelig, venlig beboer. Beboerne færdes meget her i området, og de cykler jævnligt ind til Bording og tager toget, siger Ole og fortsætter:

- Der har været nogle ret grimme episoder herude, hvor for eksempel biler er blevet stoppet på vejen, folk har fundet beboer i deres garager om natten, og de har råbt og skabt sig ved stationen. Det skaber en generel utryghed i hele området.

FAKTA: 127 sigtelser på 20 måneder De godt og vel 200 beboere på Kærshovedgård er meget forskellige: Nogle er lovlydige, men afviste asylansøgere. Andre er udvisningdømte kriminelle og folk på såkaldt 'tålt ophold' i Danmark. Det er et mindretal af beboerne, der står bag den kriminalitet, der som udgår fra Kærshovedgård, oplyser politiet. Siden starten af 2019 og frem til august i år har politiet rejst 127 sigtelser mod beboerne: Til sammenligning rejste politiet 85 sigtelser fra foråret 2016 til efteråret 2018. Sigtelserne i de seneste 20 måneder omfatter blandt andet: - Tyveri: 41 - Narko/hash: 30 - Vold (herunder grov vold): 7 - Hærværk: 15 - Trusler på livet/mod folk i offentlig tjeneste: 8 Vis mere Luk

Ifølge parret på Gammel Kærshovedgård bliver mange af de episoder fejet under tæppe, og det er som om, at man ikke må nævne noget kritisk om udrejsecenteret.

- Jeg ved ikke, hvorfor der aldrig bliver skrevet eller talt om de ting, som folk oplever. Det er som om, at det hele skal være hemmeligt. Det har også helt klart splittet lokalbefolkningen. Man kan blive stemplet som racist, hvis man snakker kritisk om stedet.

Problemet er på Borgen

Igen understreger Ole, at det ikke er menneskerne, men politikerne, som han er træt af.

- Man gør det ene og det andet, for at det udadtil kan ligne, at de er underlagt en masse restriktioner og folk kan føle sig trygge. Problemet er bare, at det hele er noget symbololitik. De må for eksempel ikke have biler, men vi ser dem dagligt komme kørende til og fra stedet i biler. Der er nedsat en Hjemrejsestyrelse, men de arbejder kun med dem på tålt ophold, ikke de kriminelle.

For Ole Tranberg er han træt af, at alt den her symbolpolitik, vrede, afviste asylansøgere og et splittet lokalmiljø netop er noget, som han skal bøvle med efter et helt liv med fred og idyl på fødegården.

- Lige nu sejler det hele derover. Selv den tidligere enhedschef på Kærshovedgård udtalte sig i en udsendelse til 'Indefra med Anders Agger' om, at det var et spørgsmål om tid, før det gik galt. Dagen efter var han fyret. Det fortæller bare noget om, hvordan problemer bliver fejet væk, og det hele skal ligne, at det går noget så godt herover ved Kærshovedgård.

- Det passer bare ikke, slutter Ole Tranberg.

Ole giver ikke så let op, men alt har en grænse. Men han frygter, at politikerne blot venter på, at der ikke er mere brok fra lokalsamfundet, og så lader de Kærshovedgård fortsætte som det er - 'det rene cirkus' ifølge Ole. Foto: Claus Bonnerup

Så mand ligge livløs på jorden

Jones Jensen, der er nabo til Kærshovedgård, mener, at udrejsecenteret skaber utryghed. Også fordi han mener, at naboer ikke altid får ren besked.

Jonas Jensen føler sig ikke selv utryg, men forstår godt dem, som gør. Han bor selv i et område fyldt med overvågning, men tankerne om kriminalitet havde da strejfet ham, før han flyttede ind. Foto: Claus Bonnerup

- Det er måske to måneder siden eller mindre. Jeg var på vej hjem fra arbejde, men alt var spærret af. Jeg kunne heldigvis komme ind til mit hjem bagom, lyder det fra Jonas Jensen.

- Måske der var 10-12 politibiler og to ambulancer. Jeg kunne fra min have se en meget oprørt udenlandsk kvinde og en mand, der lå livløs på jorden. Jeg snakkede med min nabo, som fortalte, at der tidligere havde været tre-fire skud. Derfor valgte vi også dagen efter at ringe til Midt- og Vestjyllands politi for at høre, hvad det drejede sig om - vi er trods alt naboer. Men de forklarede blot, at der ikke havde været nogen episoder. Der stod heller ikke noget i døgnrapporten.

Jonas Jensen har aldrig selv haft problemer med beboerne på Kærshovedgård. Han bor i en af de gamle tjenesteboliger, som hører til det tidligere statsfængsel. Men ifølge ham, vil det skabe et mere trygt område, hvis centeret ikke lå netop her.

- Den oplevelse i sommer var ret voldsom, men det er jo ikke den eneste, som jeg har hørt om. Jeg ved godt, at det er fåtallet, som ødelægger det for flertallet, og jeg har heller ikke løsningen. Men det skaber en utryghed i området, det er tydeligt.

