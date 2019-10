Nabokrig på Borgen: Terrorister! Racerent!

- Du vil have terrorister til Danmark!

- Men du vil have et racerent Danmark!

Bølgerne går højt, og voldsomme beskyldninger bliver sendt afsted mellem de politiske kamphaner Pernille Vermund (NB) og Sikandar Siddique (Å), da Ekstra Bladets udsendte besøger dem på deres fælles gang kaldet Ridebanen i de alleryderste gemakker af Christiansborg.

I den lille afsides flække af enorme Christiansborg deler fem grønne alternativister og fire nationalkonservative fra nyvalgte Nye Borgerlige køkken, toiletter og rygealtan. De to partier kan ikke komme længere væk fra hinanden rent politisk, men ikke rent logistisk kunne de ikke være tættere.

Alternativet kan ikke brygge sig en gang grøn te uden at blive kigget over skulderen af deres nye naboer, og de nye borgerlige må leve med at skulle gå og glo på det store fede, grønne 'Å', som Alternativet har placeret midt på gangen.

Vi opfører os voksent

For at kunne få dagligdagen på gangen til at køre gnidningsfrit, må de ind i mellem tage deres uenigheder med et smil og begrave den politiske stridsøkse.

- Det er jo sjovt, at de partier som er allermest uenige overhovedet er de partier, der deler gang sammen, siger Sikandar Siddique og fortsætter:

- Jeg kan overhovedet ikke forstå Nye Borgerliges politik, men naboskabet har vist sig at være meget mere positivt end det kunne have været. Jeg synes, vi har en god stemning på gangen. Vi er gode til at sige hej til hinanden, og vi opfører os voksent som, det også kan forventes af os, siger Siddique.

For Pernille Vermund er det ikke et problem at adskille det politiske og det personlige plan.

- Man kan jo ikke leve et liv, hvor man vælger sine venner ud fra et politisk synspunkt, altså min eksmand stemte Enhedslisten forrige gang, nu stemte han SF denne her gang. Vi har tre børn sammen og har levet sammen i mange år, så jeg er vant til at skulle være rummelig, griner Pernille Vermund.

Benzin på bålet

Der er smil og glade dage, da vi sætter os ned til en kop kaffe, men der skal ikke mere end en lille gnist til for at antænde flammehavet af politiske uenigheder, der adskiller de to.

Snakken falder på sidste onsdags ophedede debat om syrienskrigere i Folketingssalen mellem Sikandar Siddique og Nye Borgerliges Mette Thiesen, der fik begge op i det røde felt.

Efter Sikandar Siddiques mening, talte Mette Thiesen ikke med en ordentlig tone, da hun spurgte ham, om han kunne tænke sig at have IS-krigere boende, hvis de skulle komme til Danmark. Han er fortørnet over, at hun bruger ordet afskum, om de danske statsborgere, der er draget i krig i Syrien.

Sikandar Siddique er udlændingeordfører for Alternativet. Foto: Aleksander Klug

Når man har været oppe og toppes i folketingssalen, kan et gensyn nede på den grønne gang godt blive ubehageligt.

- Hvis debatformen går hen og bliver primitiv og personlig, som f.eks. det spørgsmål jeg fik nede i salen fra Mette Thiesen, så kan det godt være akavet at skulle stå og lave kaffe sammen nede i køkkenet bagefter. Det var da lidt akavet at møde Mette Thiesen bagefter, siger Sikandar Siddique, og fortsætter:

- Tonen i debatten har radikaliseret danskerne. Når du bliver ved med at sige til en person: 'Du er dum, du er dum, du er dum'. Så legitimerer du holdninger ude i befolkningen. Så det er selvfølgelig afgørende, hvordan du taler, siger Siddique.

Tre ord om fjenden Ekstra Bladet bad de to kombattanter om at beskrive hinandens respektive partier med tre ord:

Pernille Vermund om Alternativet: 1. Skøre 2. Verdensfjerne 3. Tummelumske

Sikandar Siddique om Nye Borgerlige: 1. Ekstreme 2. Ekstreme 3. Ekstreme

Pernille Vermund ryster på hovedet, da hun hører Sikandar Siddiques svada. Hun er mere interesseret i svaret på det spørgsmål som Mette Thiesen stillede Siddique. Tonen er hun ikke særlig optaget af.

- Man må kunne kalde en spade for en spade, og hvis man ikke må sige, at IS-terrorister er afskum, så er vi nået for vidt, siger Penille Vermund.

Lige præcis udlændingepolitikken er der, hvor gnidningerne er allerstørst mellem de to partier. Så langt er de enige.

- Du vil have terrorister til Danmark for at blive retsforfulgt, og jeg vil have kriminelle udlændinge udvist konsekvent og efter første dom. Det kan jo ikke blive mere forskelligt, siger Pernille Vermund.

Overraskende enighed: - Tager du pis på mig? Listen af uenigheder mellem Alternativet og Nye Borgerlige er lang. Der skal graves dybere, for at finde ud af hvor de to partier kan mødes om et politisk samarbejde Vermund: Vi er faktisk de facto de to mest forskellige partier. Vi er aldrig enige om noget. Vi har politisk har vi stadig til gode at finde noget at være enige om. Siddique: Jeg har noget. Vi vil begge gerne af med jobcentrene. Vermund: Vil I også det? Det er jo helt vildt. Det er lige før, at vi skal prøve at samle et flertal, hvis vi kan være enige, så må alle kunne blive enige. Siddique: Men vi vil sikkert ikke af med jobcentre af de samme årsager. Vermund: Vil vil af med jobcentrene, fordi de pisker nedslidte og syge rundt i systemet. Siddique: Der er vi enige. Vermund: Almindelige arbejdsløse bliverr gjort til offentlige klienter fra dag 1. Siddique: Der er vi enige. - Så I kan mødes på beskæftigelsespolitikken? Siddique: Vi vil f.eks. gerne have kontanthjælp uden modkrav. Vermund: Det vil vi også. Hold da op! Af med jobcentrene og en basisydelse uden modkrav. Siddique: Det er helt vildt! Vermund: Tager du pis på mig? Siddique: Nej, det er alvor. Vermund: Et beslutningsforslag fra Alternativet og Nye Borgerlige om at nedlægge jobcentrene. Det gør vi. Det skal vi da. - Men basisydelsen skal kun være for danske statsborgere.