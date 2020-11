Nægtede at trække sig: Nu er Frank Jensen fortid i bestyrelse

Til marts må Frank Jensen vinke farvel til endnu en vellønnet bestyrelsespost.

Det sker, når han forlader Rockwool Fondens bestyrelse, som han har været en del af i ti år.

Det oplyser bestyrelsesformand Merete Eldrup i en mail til Ekstra Bladet.

Stopper ved årsmøde

Ifølge Eldrup er det den tidligere overborgmesters eget ønske at forlade bestyrelsen.

'Frank Jensen begrunder sit ønske om udtrædelse med, at han finder dette tidspunkt at være passende for at sikre rotation i bestyrelsen', lyder det fra Merete Eldrup.

Når han stopper i marts 2021, sker det i forbindelse med fondens årsmøde.

Frank Jensen trak sig i oktober som overborgmester i København. Foto: Anthon Unger

'Nej, nej, nej'

Frank Jensen trak sig i oktober som overborgmester i København og som næstformand i Socialdemokratiet. Det skete efter afsløringer om krænkelsessager, der strakte sig over en årrække.

Dengang udtalte Merete Eldrup, at sagen havde været 'voldsom' at følge.

- De seneste dages udvikling i forhold til Frank Jensens indrømmelser om krænkelser af kvinder, kulminerende med Frank Jensens afgang som henholdsvis overborgmester og næstformand for Socialdemokratiet, har været voldsom at følge, sagde Merete Eldrup efterfølgende.

Hun understregede samtidig, at bestyrelsen 'snarest' ville 'drøfte Frank Jensens fortsatte tilknytning til Rockwool Fonden'.

Selv var Frank Jensen dog ikke klar til at sige farvel til sine vellønnede bestyrelsesposter. Det fortalte han Ekstra Bladet, samme dag som han trak sig som overborgmester.

- Trækker du dig også fra de bestyrelsesposter, du er valgt til rundt omkring?

- Nej.

- Hvorfor ikke det?

- Nej, det gør jeg ikke.

- Hvorfor ikke det?

- Nej, det gør jeg ikke.

- Så du træder ud af politik, men beholder nogle bestyrelsesposter?

- Det er fuldstændig korrekt opfattet, ja, lød det 19. oktober fra Frank Jensen.

Ekstra Bladet har spurgt Merete Eldrup, om Frank Jensen er blevet opfordret til at sige farvel. Det har dog ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra bestyrelsesformanden.

Får et års eftervederlag

Selvom han trak sig frivilligt, får Frank Jensen et års løn med ud ad døren. Det fremgår af reglerne for eftervederlag til borgmestre.

Det svarer til knap 1,4 mio., som er den højeste borgmesterløn i Danmark.

Endelig modtager den tidligere justitsminister også ministerpension og kan fra næste år også begynde at hæve folketingspension, når han fylder 60 år. Ministerpensionen udgør alene ca. 20.000 kroner om måneden.

Mette Frederiksen: I mister jeres levebrød

Som overborgmester var Frank Jensen også bestyrelsesformand hos Udbetaling Danmark under pensionsselskabet ATP samt bestyrelsesmedlem i Rockwool Fonden og Kommunernes Landsforenings bestyrelse.

Snart er han fortid i samtlige bestyrelser.

Beholder bestyrelsesposter: Lårgramseren er stadig bengnaver