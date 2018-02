Nægter at rejse sig for kongehuset: Nu vil Enhedslisten hylde prinsen

Enhedslisten har normalt tradition for at ankomme for sent til Folketingets åbning, da partiets medlemmer ikke vil rejse sig for kongehuset. Derfor kommer de lidt senere, så de undgår at hylde kongefamilien, når resten af Folketingets medlemmer gør det.

Traditionen med ikke at rejse sig for kongehuset vil partiets folketingsmedlemmer dog bryde tirsdag klokken 10, når Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, skal holde en mindetale til ære for prins Henrik. Mindetalen vil blive efterfulgt af ét minuts stilhed i salen.

Til Ekstra Bladet bekræfter Enhedslistens pressemedarbejder, Emil Nielsen, at partiets medlemmer vil være tilstede under mindehøjtideligheden, og at de vil rejse sig sammen med resten af Folketingets medlemmer, mens mindetalen holdes.

Christian Juhl, der er folketingsmedlem for Enhedslisten og tredje næstformand i Folketingets Præsidium, har været på vinterferie og kender ikke årsagen til, at hans partifæller vil mindes den afdøde prins, men han støtter op om deres beslutning.

- Normalt sætter partiets medlemmer sig først ind i salen, når kongehuset har sat sig i forbindelse med den årlige åbning. Men man skal huske, at der er forskel på at hylde kongehuset og på at ære en afdød, fortæller Christian Juhl til Ekstra Bladet.

Ikke de eneste

Enhedslisten er imidlertid ikke de eneste kongehus-kritikere, der vil rejse sig for den afdøde prins i folketingssalen tirsdag.

Folketingsmedlem for de radikale Zenia Stampe er erklæret republikaner, men hun har alligevel planer om at rejse sig, når prinsen bliver mindet af de folkevalgte.

'Ja, selvfølgelig vil jeg rejse mig sammen med de andre. Man kan jo godt være republikaner og så samtidig vise respekt for et menneske, der har tjent landet igennem et langt liv', skriver hun i en sms til Ekstra Bladet.

SF'er Lisbeth Bech Poulsen er også erklæret republikaner, men tirsdag vil hun ikke komme i et dilemma, da hun er i Bruxelles.