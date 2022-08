Nægter at sige navnet: - Pinligt, flovt, dumt

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) nægter pure at oplyse navnet på den journalist, han spiste en dyr middag med. End ikke på et fortroligt møde vil han oplyse navnet, og det møder massiv kritik

Pinligt. Flovt. Dumt.

Det var de tre ord, fødevareminister Rasmus Prehn (S) brugte flest gange, da han skulle forklare sig på et samråd overfor Miljø- og Fødevareudvalget om sit voldsomme bilagsrod.

Det skete på baggrund af Ekstra Bladets afsløringer af, at Prehn flere gange havde betalt for private middage med sit statslige kreditkort - og at han i ét tilfælde havde skrevet en forkert journalist på et bilag.

Prehn nægtede dog at oplyse navnet på, hvem han i virkeligheden havde spist med. Selvom de øvrige medlemmer af udvalget foreslog, at det kunne foregå dybt fortroligt på et lukket møde, afviste Prehn at oplyse navnet.

- Jeg tænker, at jeg har svaret i forhold til den her dumme og pinlige fejl ... Jeg er meget ked af, hvis en journalist skal hænges til tørre. Det vil jeg være meget ærgerlig over.

- I forhold til et lukket samråd, det må vi have en samtale om, hvordan vi kan gøre det. Jeg tænker, at jeg har betalt regningen tilbage. Der er nu tale om et privat udlæg. Det er flovt og dumt og ærgerligt. Men jeg kommer det ikke nærmere, lød det afvisende fra Rasmus Prehn.

Har afleveret sit kort

Rasmus Prehn har nu afleveret sit statslige kreditkort og hverken vil eller kan bruge det mere, siger han. Og i og med, at han efterfølgende har betalt for middagene af egen lomme, mener han nu ikke, at han behøver oplyse navnet på journalisten.

- Nu er der tale om en udgift, jeg har betalt af egen lomme. Jeg er med på, at det er pinligt og forkert, men regningen er betalt af egen lomme. I forhold til den pågældende journalist, der ved en fejl er kommet på, så er det klart, at jeg har været i kontakt med vedkommende og undskyldt. Det er en journalist, jeg kender temmelig godt.

- Det er så ærgerligt og pinligt. Det mener jeg så ikke er et argument for, at en anden journalist skal have en tur i mediemøllen, lød det fra Prehn på samrådet.

Rasmus Prehn siger, at han har givet håndslag på, at han ikke vil sige navnet på journalisten.

- Jeg har givet mit håndslag på, at der er en aftale her. Jeg har givet håndtryk på, at det var noget, journalisten og jeg talte om, uden at det skulle komme offentligheden ved.

Langt fra afsluttet

Det mødte massiv kritik i Miljø- og Fødevareudvalget, at Rasmus Prehn afviste at oplyse navnet. Og sagen er langtfra slut, lyder det.

Ikke mindst fordi det ikke blev afklaret, hvornår ministeren betalte pengene tilbage for de private middage.

- Der er mange ting, der stadig ikke er uafklaret. Vi kan ikke se, hvornår beløbene er betalt tilbage. Hvis det er en aktindsigt, der gør, at ministeren har brugt sit kort i strid med reglerne, så er det frisk at sige på Facebook, at det er sket af egen drift, siger Torsten Schack Pedersen.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kan få lukket sagen. Det er nok ikke utænkeligt, at der kommer et nyt samråd, fortsætter han.

I juli kunne Ekstra Bladet afsløre, at Prehn havde været på Restaurant Undici på Christianshavn og skrevet bag på regningen, at han havde spist med journalisten Søren Wormslev fra Nordjyske.

Wormslev nægtede dog efterfølgende pure nogensinde at have spist med Prehn.