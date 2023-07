Nægter at svare: Hvad sagde Mette F. til amerikanerne?

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, har via Folketinget spurgt statsminister Mette Frederiksen (S) om, hvad hun egentlig sagde til medlemmerne af USA's kongres, som hun talte med under sit officielle besøg i Washington i starten af juni.

Spørgsmålet er faldet, efter at det tyske medie Die Welt har skrevet, at Mette Frederiksen sagde, at LGBT-rettigheder og klimaspørgsmålet ville være en del af hendes dagsorden som mulig generalsekretær for Nato.

- Jeg har spurgt statsministeren, fordi Nato for mig at se skal være en forsvarsalliance og ikke være styret af hverken klimahensyn eller LGBT-politik.

- Nato er her for at sikre den frie verdens overlevelse. Og derfor vil det være bemærkelsesværdigt, hvis den danske regering anlægger en politik, hvor klima og LGBT skal være dominerende. Så vi må have klarhed over, hvad der er blevet sagt, siger Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt (DF) vil vide, om Mette Frederiksen (S) vil have klima og LGBT-rettigheder på Natos agenda. Foto: Jens Dresling

Af brættet

Tidligere på ugen skrev Die Welt, at Mette Frederiksen fik spillet sig selv af brættet som potentiel generalsekretær for Nato med kommentarerne til kongressen.

- Mette Frederiksen sagde mange rigtige ting om Ukraine. Men hun satte også spørgsmålet om LGBT og klimabeskyttelse øverst på sin dagsorden for Nato, citerede Die Welt en 'højtplaceret' diplomatkilde for.

Og det faldt ifølge Die Welt i så dårlig jord hos de konservative amerikanske kongresmedlemmer, at præsident Joe Biden, der ellers var positivt indstillet, måtte trække støtten til hende.

Siden da er Jens Stoltenberg blevet forlænget som Nato-generalsekretær, og rygterne om Mette Frederiksens kandidatur til jobbet er manet i jorden for en stund.

Vil ikke svare

Statsministeriet har - via Folketinget - meddelt Morten Messerschmidt, at statsministeren ikke kommer til at svare på hans spørgsmål, men henviser til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

- Det efterlader mig med en fornemmelse af, at der er noget galt. Statsministeren kunne jo bare have svaret, at det, Die Welt skriver, det har ikke noget på sig.

- At hun ikke vil svare på spørgsmålet, men henviser til udenrigsministeren, der ikke var til stede, det giver indtryk af, at der er sket noget, hun ikke vil stå ved. Og det understreger bare behovet for svar, siger Morten Messerschmidt.

Statsministeren afviser at have talt LGBTQ-spørgsmål og grøn omstilling op over for den amerikanske kongres; og at det var årsagen til, at hun ikke fik Nato-toppost

Konfronteret i Vilnius

Ekstra Bladet konfronterede Mette Frederiksen med historien under det netop afholdte Nato-topmøde i Vilnius. Her afviste hun historien.

- Det er vist det, man kalder en avisand. Altså det kan jo aldrig nogensinde være en fejl, at en dansk statsminister eller en anden dansk politiker rejser klimaspørgsmålet eller spørgsmålet om LGBT-rettigheder.

- Men jeg må desværre skuffe, fordi det var faktisk ikke det, jeg diskuterede med kongressen, sagde statsministeren.

Det er dog ikke nok for Morten Messershcmidt.

- Når man taler med Ekstra Bladet, så er man ikke omfattet af samme sandhedspligt som minister, som når man svarer Folketinget. Og jeg synes da, det vil være rart at vide, hvilken linje denne her regering kører på forsvarspolitikken.

- Vi har trods alt lige lavet en forsvarsaftale til 143 milliarder kroner. Og der vil jeg da gerne vide, om det skal bruges på alle mulige tossede projekter. Og med al respekt for Ekstra Bladet, så vil jeg hellere have, hun svarer Folketinget end pressen.