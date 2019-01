Næse til Samuelsen

Udenrigsministeren med de stålsatte øjne, er nu også blevet udstyret med en lille næse. Anders Samuelsen (LA) er tirsdag blevet tildelt en såkaldt næse, som et politisk flertal bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten er blevet enige om at give ham.

Det er sket på et møde tirsdag i Udenrigsudvalget klokken 13.

Til Ekstra Bladet siger Enhedslistens udenrigsordfører Eva Flyvholm efter mødet, at der er tale om en lille næse til Anders Samuelsens håndtering af, at forskere har fået lov til at citere fra fortrolige møder i Udenrigspolitisk Nævn til en historisk redegørelse om Danmarks krigsdeltagelse.

- Det er helt afgørende for Enhedslisten, at man får åbenhed om Danmarks ulykkelige krigsdeltagelse, men når vi er med til at udtale den her kritik af Anders Samuelsen, så er det jo fordi der har været rod i, hvem der må udlevere citater fra nævnsmøderne. Vi mener, at det er ret principielt, at de aftaler, der ligger, de skal overholdes.

- Der ligger en aftale mellem Folketinget og Udenrigsministeriet om, at det er Folketinget, der skal give det her tilsagn. Og den aftale skal selvfølgelig respekteres. Så vi mener, der er en række problemer i den her proces, og det er derfor, siger Eva Flyvholm.

Den historiske redegørelse omhandler Danmarks krigsdeltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan i årene 1993-2004 og offentliggøres 5. februar.

Hvad er en næse? En næse er en populær betegnelse for, at der udtales skarp kritik af en politikers handlinger. Forstå, hvad næsen betyder, og hvornår den gives: - Betegnelsen 'en næse' kommer formentlig af det gamle ord 'nesæ', der betød skam eller vanære. - En politiker, en embedsmand eller en myndighed kan for eksempel få en næse for at begå fejl i sagsbehandlinger eller for at tage beslutninger mod bedre vidende. - Statsrevisorerne kan også give næser til ministre, ministerier, styrelser og tilsyn på baggrund af rapporter fra Rigsrevisionen. - Næsen baseres på en skriftlig beretning, og størrelsen på næsen er afhængig af, hvilken ordlyd der i den forbindelse anvendes. - Hvis det er ord som 'kritisabelt' eller 'utilfredsstillende', er det en lille næse. Den store næse kommer med formuleringer som 'kraftig kritik' og 'alvorlig påtale'. - Næser får sjældent parlamentariske eller andre politiske konsekvenser. Derimod kan et flertal i Folketinget tvinge en minister til at gå af ved at udtrykke et mistillidsvotum. - Rekordholderen af næser er tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V), der blev tildelt 80 næser. Størstedelen på grund af fodnotepolitikken, hvor er flertal i Folketinget pålagde ham at tage forbehold i Nato-samarbejdet. Det brød han sig ikke om, så han kaldte det 'hædersnæser'. - Anders Samuelsen har ikke tidligere fået nogen næser tildelt af Folketinget. Kilder: Ritzau: Kaare R. Skou, Dansk Politik A-Å og Fyens Stiftstidende. Vis mere Luk

Allerede i sidste uge blev Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet enige om, at Anders Samuelsen skulle tildeles en næse.

Lagde sig fladt ned

Fredag lagde Anders Samuelsen sig fladt ned på et samråd, og medgav, at kommunikationen mellem Folketinget og Udenrigsministeriet ikke har været i orden.

Berlingske har tidligere beskrevet den dialog, der har været mellem Folketingets formand Pia Kjærsgaard og udenrigsministeren. Det fremgår af en aktindsigt, som avisen har fået indsigt i.

Her fremgår det, at Pia Kjærsgaard gentagne gange påpegede over for Anders Samuelsen, at Folketingets Præsidiet ikke kunne give tilladelse til, at der blev citeret fra de fortrolige nævnsmøder før Præsidiet fik mulighed for at vurdere sagen.

Anders Samuelsen har ikke selv været til stede på mødet i Udenrigsudvalget, hvor næsen blev givet, da han i øjeblikket befinder sig i Ukraine. Der er han for at sin vise støtte, da Rusland tilbageholder 24 ukrainske søfolk.