Nye Borgerliges næstformand, Peter Seier Christensen, forlader ligesom formand Pernille Vermund sin post ved en ekstraordinær generalforsamling 7. februar.

Det skriver DR.

Det betyder altså, at partiet står over for at skulle vælge både ny formand og ny næstformand om tre uger.

Indtil videre er det kun folketingsmedlem Lars Boje Mathiesen, som har meldt sig som kandidat til formandsposten.