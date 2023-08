Naivt, Ellemann!: Venstre-kendere punkterer hans bløde plan

Det bliver umådeligt svært for Ellemann at leve et nyt liv med plads til alle de bløde værdier, påpeger Venstre-kendere. Virkeligheden vil rive og flå i den hjemvendte søn. Allerede om kort tid ved vi, om det kommer til at gå

Der er både masser tid og god tålmodighed i Venstre.

Nu skal hele mennesket Jacob Ellemann blomstre.

Den tilbagevendte Venstre-formand ser en ny virkelighed for sig, hvor han har tid til vennerne og familien. Og hvor partifællerne giver ham arbejdsro i årevis.

Et nyt liv

Det gjorde han klart, da han tirsdag gav comeback-interview med DR.

- Der er tre år til næste valg. Vi har tre år til at vise danskerne: Det her var faktisk en god idé. Det her er en reformvillig regering, der er klar til at tage ansvar. Også når det er svært.

Nu venter et nyt liv efter sygdommen, hvor han vil give sig bedre tid til alt det uden om politik.

Annonce:

- Jeg er ret opmærksom på, at jeg får sovet ordentligt, spist ordentligt, trænet ordentligt - både fysisk og mentalt. At jeg får tid til at forberede mig. At jeg har en social omgangskreds. Alle de her ting, som dygtige mennesker i kitler har rådet mig til at få styr på. Det er vigtigt at være menneske først og politiker dernæst. Så tror jeg også, vi får nogle bedre politikere, lød det fra Ellemann.

Men ambitionen om et liv i zen, yin og yang er svært foreneligt med et liv i toppolitik. Vel nærmest umuligt.

Meget, meget, meget

DR's analytiker Jens Ringberg kaldte på tv Ellemanns ambition 'en lille smule naiv, fordi han har et af de hårdeste job i det her land gange to-tre stykker'.

To Venstre-kendere uddyber.

- Toppolitik er et enormt krævende job. Det er det som almindelig ressortminister, men hvis man i tillæg også har alle formandsforpligtigelserne, som Jacob Ellemann har, så er det et meget, meget, meget tidskrævende job.

- Jeg tror ikke på, der bliver tid til andet end at passe arbejdet og se familien i ny og næ. Jeg tror ikke på, det er sandsynligt, at man har tid til venner, kulturelle oplevelser, ferier og afslapning. Det levner toppolitik i den her skala ikke plads til.

Annonce:

Det siger Jacob Bruun, tidligere rådgiver i Venstre og Statsministeriet for Lars Løkke. I dag bedriver han kommunikationsrådgivning i eget firma, Bruun Advisory.

Mennesket før politik

Steffen Hjaltelin har i mange år lavet valgkampe og kampagner for Venstre. Indtil 2019 sad han med ved bordet i partitoppen, når store beslutninger skulle tages. I dag er han selvstændig og medlem af tænketanken Cepos' bestyrelse.

Heller ikke han levner Ellemanns fritidsdrøm mange chancer.

- Jeg forstår godt ønsket om at leve et helt liv og sætte mennesket før politik. Men med tre jobs tror jeg, det bliver utroligt svært i praksis

- Når man er forsvarsminister, så er der ting, som kun forsvarsministeren kan bestemme. Han sidder i flere regeringsudvalg, som han ikke kan overlade til andre. Som formand for Venstre er der også ting, du slet ikke kan lade andre om. Så der er ikke meget mulighed for at uddelegere, som man kan i civile job, forklarer han.

Et ømt øjeblik, da Ellemann mødte sin departementschef, Morten Bæk, efter flere måneders fravær. Foto: Mads Claus Rasmussen/RitzauScanpix

Annonce:

Glem tre år

De to Venstre-kendere tror heller ikke på, at Ellemann har tre år til at gennemtrumfe sit projekt.

- Jeg tror ikke, han har tre år til at rette situationen op. I anden halvdel af en valgperiode ved alle, at der kan komme valg, hvornår det skal være. Hvis man ligger under ti procent i målingerne, så risikerer mange af kollegerne i folketingsgruppen at blive arbejdsløse. Så vil mistrøstigheden og ønsket om at finde nogen, som kan sikre i hvert fald et uændret valgresultat, men allerhelst fremgang, brede sig.

Allerede inden årets udgang kan Ellemanns bagdel igen være i klaskehøjde, påpeger Steffen Hjaltelin.

- Om to måneder ved vi, hvordan Ellemann har håndteret koran-afbrændingerne, de israelske våbenindkøb, og hvor meget Venstre har fået igennem på næste finanslov. Og vi har set adskillige meningsmålinger. Hvis alle de fire punkter peger i en forkert retning, så vil der opstå rumlen og tvivl. Det er jeg ikke i tvivl om.

Annonce:

Nedtur til succes

Jacob Bruun har en smule større tiltro til tålmodigheden i Venstres rækker. Blandet andet fordi Troels Lund og Stephanie Lose trods intern tilfredshed ikke har formået at hive Venstre op i målingerne.

Men at Ellemann skulle have tre fuldfede år til at vende nedtur til succes, kan han slet ikke se.

- Jeg tror ikke, der går tre år, før vi skal til valg. Når vi går ind i 2025, altså om blot halvandet år, så vil regeringens arbejdsprogram være udtømt. Så skal man til at genopfinde projektet - og det tror jeg ikke kommer til at ske, konstaterer han.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jakob Ellemann-Jensen.