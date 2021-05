Naser Khader får ok af Højesteret til krænkende udsagn

Det konservative folketingsmedlem Naser Khader er torsdag frifundet af Højesteret i en sag om injurier mod debattøren Sherin Khankan.

Med sine udtalelser gennem tiden har hun selv skabt uklarhed om, hvor hun står, lyder begrundelsen fra et flertal af dommere i Højesteret.

Dermed har landets øverste domstol slået fast, at politikeren ikke kan dømmes for at have overtrådt straffeloven, da han på Facebook blandt andet skrev om Khankans 'fortid som radikal islamist'.

Sidste sommer nåede Østre Landsret til samme resultat.

For tiden er Naser Khader sygemeldt fra sit hverv i Folketinget. Han søgte om orlov i april, da Berlingske kunne berette blandt andet om hans hårde retoriske angreb på en række personer, som han er uenig med.

Dommerne i Højesteret noterer, at det faktisk isoleret set var en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om ærekrænkelse, da Naser Khader skrev om sin tidligere kærestes 'sorte islamistiske fortid'.

Men da Sherin Khankan er kommet med 'vekslende udsagn' om sit syn på forholdet mellem islam og politik, var der for politikeren et tilstrækkeligt faktuelt grundlag for ordene.

Også Sherin Khankans udtalelser om den ekstremistiske bevægelse Hizb-ut-Tahrir har efterladt uklarhed.

Det mener et flertal på seks af de syv dommere.

I samme åndedrag bemærker de, at der på grund af hensynet til ytringsfriheden ikke kan stilles store krav til det faktuelle grundlag for en ærekrænkende beskyldning. Stærke beviser for grove udtryk er altså ikke nødvendige.

Som medlem af Folketinget har Naser Khader desuden en særlig vidtgående ytringsfrihed, hedder det.

Det spiller også ind, at Sherin Khankan som trænet debattør, forfatter og imam i et vist omfang må tåle kritik i forbindelse med sit offentlige virke.

Flertallet af dommere med præsident Thomas Rørdam i spidsen pointerer, at de med afgørelsen ikke har forholdt sig til 'Sherin Khankans virke og holdninger' - disse dommere vil med andre ord altså ikke tages til indtægt for et udsagn om, at Khankan er en radikal islamist.

En enkelt dommer mener derimod, at den konservative politiker skulle dømmes i den private straffesag.

Anne Louise Borman fastslår, at de grove udsagn er særligt krænkende og grove for Sherin Khankans troværdighed som muslimsk debattør og direktør i Exitcirklen, en organisation som hjælper ofre for psykisk og æresrelateret vold.

Der er ikke - mener hun - tilstrækkeligt med beviser for, at Khankan er tilhænger af et totalitært islamisk styre, hvilket udtryk som 'radikal islamist' indikerer.

De to kombattanter har haft fri proces til at føre sagen.