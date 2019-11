Naser Khader var skydeskive: Jeg er vred

INTERVIEW: Det er helt til hest, når Danmark tager imod Syrien-krigeren Ahmad Salem el-Haj. Han skulle have lov at blive væk, mener Naser Khader, hvis nærmeste er bekymrede for hans sikkerhed

Det er udtryk for typisk dansk naivitet, når Danmark tager imod Syrien-krigeren Ahmad Salem el-Haj.

Det siger Naser Khader (K), der var én af de danskere, hvis billede han skød til måls efter i en YouTube-video.

- Jeg forstår ikke, hvorfor man helt proaktivt har brug for at hente en landsforræder til Danmark. Han er en sikkerhedsrisiko.

- Han har været efterlyst længe. Man har gjort, hvad man kunne for at få ham til Danmark. Jeg har ikke behov for, at han kommer. Han er dømt i tyrkiet. Han bør blive dernede, siger Naser Khader.

Han hæfter sig ved, at de danske myndigheder har opretholdt en international efterlysning af Ahmad Salem el-Haj.

Weekendavsien, som først bragte nyheden om el-Hajs hjemkomst, skriver, at Danmark har tøvet med at give Ahmad Salem el-Haj hans danske pas tilbage, efter han i 2018 blev løsladt ud sendt i udsendelseslejr. Men ifølge Naser Khader har Danmark formentlig betalt hans hjemrejse og deltaget aktivt i hans hjemvenden.

- Man kunne have sagt, 'vi dropper efterlysningen', siger Naser Khader.

En risiko

- Jeg bliver vred over denne naivitet. Man importerer en sikkerhedsrisiko. Jeg ved godt, han er såret, men blandt nogle unge kan han være en helt og et forbillede.

- Du er vred. Bliver du også bange?

- Et tæt familiemedlem har i dag sendt mig en sms med ordlyden 'hvad sker der nu - hvordan med din sikkerhed'. Altså, der er en bekymring fra nogle af de mennesker, som er tæt på mig.

- Har du ikke tillid til, at PET kan håndtere en mand som ham?

- Problemet er, at der kommer flere og flere af dem. Vi har begrænset med politiressourcer. I går løslod Sverige seks terrordømte, fordi man ikke kan udvise dem. Politiet har ikke ressourcer til at holde øje med dem 24/7.

Naser Khader har i en årrække levet under PET's beskyttelse døgnet rundt. Han har modtaget

Se også: Syrienkriger skød til måls efter Fogh: Nu kommer han til Danmark

- Er det ikke godt, at han kommer til Danmark, så han kan blive dømt?

- Det er ikke sikkert, han bliver dømt her. Der skal en masse bevismateriale til. Hvis han så bliver dømt, så er han ude om få år, og så skal vi bruge en masse ressourcer på at holde øje med ham. Han er ramt af krigsskade, det skal de danske skatteborgere også betale for.

- Men han får jo en lang dom, hvis han er skyldig?

- Vi har set folk dømt for terror i Danmark, som er ude efter otte-ti år. Så vi hænger på ham som samfund, fordi vi ikke kan udvise ham. Man skulle ikke have rørt en finger for at få ham til Danmark.

- Han er Erdogans (Tyrkiets leder, red.) problem, fordi han så igennem fingrene med, at jihadister fra Vesten tog ind i Syrien og Irak. Han lod dem komme ind og ud. Senere fik de lov at sælge olie på det sorte marked i Tyrkiet. Ergodan har et større ansvar for de terrorister, end vi har.

- Men skal de her banditter ikke for en dansk dommer?

- De skal retsforfølges og bag lås og slå. Men det skal gøres lokalt.

- Det er også nemmere at finde vidner til deres forbrydelserne dernede - eksempelvis de kristne kurdere, der blev myrdet.

Naser Khader mener, Danmark handler naivt, når vi hjemhenter Syrien-krigere. Foto: Henning Hjorth

- Man bør ikke hente nogen til Danmark, før vi har afklaret, om der kommer en krigsforbryderdomstol, siger Naser Khader, der ønsker en krigsforbryderdomstol på Cypern.

- Er vi ikke mere sikre på, at han får en fair retssag i Danmark?

- Han har vendt Danmark ryggen. Hans venner brændte deres danske pas demonstrativt. De fik pas og statsborgerskab i kalifatet. Nu hvor det hele er på tilbagetog, så er Danmark gode nok igen. Personligt ville jeg ingen problemer have med, at han blev i Tyrkiet.

- Han sidder sikkert og griner ad vores naivitet. Det gør de andre også.

- Bliver en retsstat ikke testet på, om principperne også gælder for vores værste fjende?

- Indimellem er retsstaten nødt til at forsvare sig. Og man er nødt til at afprøve grænser. Uden sammenligning i øvrigt så gjorde man det efter Anden Verdenskrig. For en periode var nogle elementer i retsstaten på pause med retsopgøret. Så vendte vi tilbage til normalen efter det.

- Man genindførte dødsstraffen som en del af retsopgøret. Er vi en situation, hvor vi skal sætte retsstaten ud af spil?

- Nej, jeg er ikke tilhænger af dødsstraf.

- Men der skal gælde andre regler for de her folk?

- I forhold til landsforræderi skal man huske på, at retsstaten har nogle undtagelser. Det har vi set eksempler på tidligere i historien.

- I øvrigt er jeg meget mere optaget af min egen og danskernes sikkerheden end af landsforrædernes retssikkerhed.

- Men indtil den krigsforbryderdomstol er på plads, så skal vi vel kunne se os selv i øjnene som retsstat?

- Jo, man kan godt være principrytter. Det må man gerne. Men indimellem foretrækker jeg at føre hestene igennem vanskeligt terræn, siger Naser Khader, der er i øjeblikket er rets-, værdi-, menneskerettigheds-, beskæftigelses samt udenrigsordrer for Det Konservative Folkeparti.