Nationale test i folkeskolen erstattes af nyt testsystem

Børne- og undervisningsministeren fortalte på et pressemøde, at de nationale tests i folkeskolen bliver afskaffet og erstattet af et nyt system.

Folkeskoleforligskredsen har fredag vedtaget et nyt testsystem i folkeskolen, der skal erstatte de omdiskuterede nationale test.

Med det nye evaluerings- og bedømmelsessystem – Folkeskolens Nationale Færdighedstest – skal folkeskoleelever kun testes obligatorisk i dansk og matematik.

Før skulle eleverne også testes i engelsk og fysik/kemi obligatorisk.

Til gengæld skal eleverne testes over flere klassetrin.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) siger ved et pressemøde, at 'de nuværende test er for svære at forstå for lærerne. Det har været en af udfordringerne'.

- Hvis lærerne ikke kan bruge det i undervisningen, siger det sig selv, at det føles meningsløst for læreren, siger hun.

Aftalepartierne består af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, De Konservative og Liberal Alliance.

Derudover bliver det muligt for skolerne at tilvælge test af eleverne i 11 frivillige testfag – herunder historie og geografi.

Desuden er partierne blevet enige om at fjerne betegnelsen 'ikke-uddannelsesparat', hvilket både glæder ministeren og andre partier.

- Det er noget vrøvl at kalde elever for ikke-uddannelsesparate, og det bliver så også afskaffet med denne aftale, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

SF's undervisningsordfører, Jacob Mark, siger, at han er glad for, at elever med ordblindhed og høj begavelse kan få det bedre.

- Jeg tror, at denne aftale kan være med til at bekæmpe mistrivsel i den danske folkeskole, siger han.

Det samme aspekt kommer undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V) ind på under pressemødet.

- Vores folkeskole er stærk, når det netop er en skole, der kan rumme de dygtigste elever og de elever, der har et særligt behov, siger hun.

De nationale test, som bliver lavet om, har været 'en kampplads', siger Jacob Mark.

- Det kommer til at skabe noget ro, siger han om det reviderede testsystem.

- Samtidig bliver dette værktøj lagt i starten af skoleåret, så det ikke bliver en slags eksamen, siger han.

Regeringen inddrog i maj folkeskolens parter, blandt andet Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Skole og Forældre og Danske Skoleelever, i processen med at skabe en bedre folkeskole.

- Vi går væk fra, at lærerne var tvunget til at bruge nogle test, som politikerne gerne ville have, til at vi politikere nu skal til at bruge nogle test, som lærerne selv synes giver mening, siger undervisningsordfører Lotte Rod (R).