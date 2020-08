Natklubber bliver snydt - okay til musik

Kulturminister Joy Mogensen (S) vil gerne adskille natklubber og spillesteder i fase fire af landets genåbning.

Natklubber og spillesteder er ikke det samme og skal ikke til forhandling i samme spor, lyder det fra kulturminister Joy Mogensen (S) i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Regeringen er optaget af også at få musikere og kunstnere i gang så meget som muligt. Derfor ser regeringen naturligvis på spillesteder og kulturinstitutioner på en anden måde end nattelivet, skriver hun.

Flere partier har efterspurgt, at der differentieres mellem natklubber og spillesteder. Intensiteten er anderledes og kan lettere styres på spillesteder, lyder ræsonnementet.

Spillestedernes brancheorganisation udtalte onsdag, at de ønsker at kunne lukke flere mennesker ind, fordi det for mange lige nu ikke er muligt at afholde koncerter uden et underskud.

Folketingets partier mødes onsdag klokken 14 for at diskutere fase fire i genåbningen af Danmark.

