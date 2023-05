Nato-Mette får smæk: - Hvor meget skal danskerne betale?

Der lyder nu bekymring, forargelse og skuffelse fra begge sider af Folketingssalen, fordi Mette Frederiksen fortsætter dansen med topposten i Nato.

- Det er bekymrende, hvis vi har en leder for et land, der bruger noget af sin tid på at lave ansøgninger andre steder. Så er det dybt skuffende fra et borgerperspektiv.

- Det vil jeg i så fald være dybt demokratisk forarget over. Der er så mange udfordringer her i landet, hun kunne tage sig af. Klima og sociale problemer bare for at nævne to, siger Theresa Scavenius, Alternativets forsvarsordfører.

- Så når du ser meldingerne fra Mette Frederiksen i øjeblikket, hvad tænker du så?

- Hvis man interesser sig for Nato, så ved man, at Erdogan er en vigtig spiller. Det var han for Anders Fogh. Og vi ved selvfølgelig, at Joe Biden er en vigtig spiller. Det kan man konstatere. Det er interessant, at der er et sammenfald i, at det sker nu. Både lykønskning og besøg. Det er svært at spekulere i baggrunden, men de to lande er meget vigtige i forhold til den post. Det er ikke nogle tilfældige personer. Vi taler ikke om Taiwans leder eller noget i den dur, vi er helt oppe og tale om de mest relevante spillere.

- Ser du Mette Frederiksen som en karrierepolitiker, der er på vej videre i systemet?

- Hvad hun har gang i, vil jeg ikke spekulere i. Men jeg konstaterer, at vi har mange politikere, hvor posterne betyder mere end at kigge fagligt på de problemer, vi har - og så løse dem, siger Theresa Scavenius.

Kindkys med diktator

Dansk Folkepartis leder, Morten Messerschmidt, deler bekymringerne. Mette Frederiksen lader simpelthen Nato-usikkerheden svæve for vidt.

- Det er bekymrende og efterhånden svært at finde ud af, hvad der er Mette Frederiksens primære prioritet.

- Hun laver diplomatisk kindkysseri med Erdogan, som er det tætteste Tyrkiet har været på en diktator siden Første Verdenskrig. Og bruger pludselig syv milliarder kroner, fordi hun skal imponere Joe Biden.

- Vi er nødt til at have en eller anden vished for, at statsministerens gerninger rent faktisk har Danmark som udgangspunkt og ikke hendes egen karriereplan.

- Er det ikke bare fedt for Danmark, hvis vi kan få så flot en post?

- Jo, men det er et spørgsmål om, hvor meget vi skal betale for den. Hvis vi sætter vores diplomatiske troværdighed over styr, fordi hun skal have Erdogan med ombord. Og syv milliarder, der kunne være brugt på pensionister, bliver sendt på Ukraine-kontoen, fordi hun skal imponere Joe Biden, så er der en grænse for, hvor meget danskerne skal betale, fordi hun vil videre til Bruxelles, siger Morten Messerschmidt.

Mette Frederiksen afviser, at hendes ros til Erdogan skal læses som en jobansøgning.

- Tyrkiet er en vigtig allieret med Danmark. Derfor syntes jeg, at det var meget vigtigt at lykønske ham med valget, forklarede hun onsdag eftermiddag.