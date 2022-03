Naturen skal sættes fri i nye naturnationalparker

Husby Klitplantage, Læsø Klitplantage, Mols Bjerge og Ulvshale Skov er blandt de ti nye naturnationalparker, som regeringen og aftalepartierne SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet har præsenteret torsdag.

Dermed er der nu navn på alle 15 naturnationalparker, hvoraf de fem første allerede var kendt.

- I dag sætter vi naturen fri. Vi giver den plads til at være sig selv og ro til at komme sig, siger miljøminister Lea Wermelin (S) på pressemødet, hvor de nye parker bliver præsenteret.

I de kommende naturnationalparker skal naturen have lov til at udvikle sig på sine egne præmisser, og de er fordelt over hele landet.

Her skal store græssende dyr som heste, kvæg og bisonokser leve frit, og hvis et træ vælter ud over en gangsti, skal det blive liggende.

- Det er naturen, der definerer, hvordan områderne skal indrettes, og så tilpasser vi vores adfærd efterfølgende. Det er jo et konkret nybrud, og et tiltrængt nybrud, siger Enhedslistens miljøordfører, Peder Hvelplund.

Der har flere steder været stor folkelig modstand mod statens planer om flere naturnationalparker - blandt andet i Syddjurs Kommune, hvor Mols Bjerge ligger.

Her har borgere, daginstitutioner og skoler været bekymrede for, at de ikke længere kan bruge områderne, når der kommer til at gå store græssende dyr, som bliver en vigtig del af naturnationalparkerne.

At debatten om naturnationalparkerne har været så voldsom har overrasket De Radikales miljøordfører, Zenia Stampe.

Hun pointerer, at brugerne af områderne vil blive inddraget i etableringen af naturnationalparkerne.

- For selv om bølgerne går højt på de sociale medier, så er jeg sikker på, at man kan finde gode løsninger, når man sætter sig sammen.

- Så naturen både får plads, men så man også kan have et aktivt fritidsliv, hvor man stadig kan bruge naturen, siger hun.

Der vil blandt andet blive iværksat initiativer som eksempelvis præsentationer ved borgermøder, åbent kontor hos projektlederen eller deltagelse i lokale debatter.

Som udgangspunkt vil områderne blive indhegnet af lave trådhegn, så de græssende dyr bliver holdt inde, men ellers kan bevæge sig frit. Dyr som rådyr, ræve og ulve skal dog kunne bevæge sig ud af indhegningen.

Indhegningen har vakt stor forargelse og bekymring for, at dyrene risikerer at mistrives, hvis føden inden for indhegningen slipper op.

Miljøministeriet vil dog lave beredskabsplaner for områderne, så dyrene blive fodret, hvis der opstår nødsituationer under en hård vinter, hvor der bliver mangel på føde i naturen.

Sammenlagt vil de i alt 15 naturnationalparker brede sig over et areal på cirka 25.000 hektar.

Midlerne til at etablere de kommende naturnationalparker stammer fra regeringens og aftaleparternes aftale om en natur- og biodiversitetspakke. Den blev de enige om i december 2020.