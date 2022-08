Navalnyj melder at være blevet sat i isolationscelle

Den fængslede russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj er ifølge eget udsagn blevet sat i strafisolation.

Det sker, efter at han har forsøgt oprette en fagforening inde i fængslet.

- Hilsner fra isolationscellen, skriver Navalnyj mandag på sociale medier.

Han siger, at den officielle begrundelse for isolationsstraffen er, at han brød fængslets beklædningsregler ved at åbne den øverste knap i sin fangedragt.

Han melder, at han skal befinde sig i isolationscellen i tre dage. Men fængselsmyndighederne har advaret ham om, at det kan blive hans 'permanente bolig', medmindre han 'genovervejer sin attitude', lyder det fra Navalnyj.

Derudover skriver han, at cellen er meget lille og meget varm.

Sidste uge meddelte Navalnyj, at han havde lavet en fagforening med et medlem - nemlig ham selv - i straffelejren, hvor han arbejder med at sy.

Fagforeningen har fået en enkelt sejr: Fangernes skamler ved symaskinerne er blevet udskiftet med stole. Men Navalnyj melder, at han på grund af sit tiltag har fået advarsler fra fængselsadministrationen.

Den russiske oppositionspolitiker afsoner for tiden en fængselsdom på ni år i en straffelejr nær den russiske by Vladimir. Han er kendt skyldig i anklager om storstilet bedrageri og at udvise foragt for retten. Selv kalder han anklagerne politisk motiverede.

Navalnyj er Ruslands mest fremtrædende oppositionspolitiker. Han er en stor kritiker af den russiske præsident, Vladimir Putin.

Navalnyj blev forgiftet om bord på et russisk passagerfly i august 2020.

Han fik det så dårligt, at flyet måtte nødlande, så han kunne blive behandlet på et hospital. Efterfølgende blev han bragt til behandling på et hospital i Berlin. Her fandt læger spor af en nervegift.

Efter længere tids behandling vendte han i januar 2021 tilbage til Rusland.

Ved hjemkomsten blev han anholdt. Ifølge myndighederne havde han brudt regler i forbindelse med en betinget dom, han fik i 2014.

28. februar 2021 ankom han til straffelejren over 200 kilometer øst for Moskva.