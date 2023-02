NB-næstformand amok: 'Hun skal i fængsel for mord på uskyldige børn'

Internettet glemmer aldrig.

Det må Nye Borgerliges nyvalgte næstformand sande, efter at det har vist sig, at hun under coronapandemien har skrevet en lang række kontroversielle kommentarer på Facebook.

Og flere af hendes hårdeste kommentarer har været personligt rettet mod fremtrædende personer, kan Ekstra Bladet nu fortælle.

Henriette Ergemann har blandt andet anklaget den tidligere generalsekretrær for Unicef og tidligere S-minister Karen Hækkerup for 'mord på uskyldige børn'.

'Sindssyge kælling. Hun skal i fængsel for mord på uskyldige børn,' skrev Henriette Ergemann efterfulgt af en vred smiley.

Denne kommentar skrev Henriette Ergemann 4. maj 2021 som svar til en video med Karen Hækkerup i en offentlig Facebook-gruppe. Foto: Ekstra Bladet

Kommentaren faldt som svar til en video fra efteråret 2020, som på ny var blevet delt i den offentlige Facebook-gruppe 'Kend din grundlov' i maj 2021.

I videoen udtalte Karen Hækkerup, at Unicef var begyndt at indkøbe og oplagre sprøjter, fordi alle børn skulle vaccineres mod covid-19, når der en dag kom en vaccine mod virussen.

Karen Hækkerup sad i Folketinget fra 2007 til 2014 og har flere gange været minister. Hun stoppede som justitsminister i 2014. Arkivfoto: Emil Agerskov

'Glæder mig til retsopgøret'

Kort tid efter - i juli 2021 - skrev Ergemann en kommentar til daværende sundhedsministers, Magnus Heunickes, eget opslag på Facebook, hvori ministeren forklarede, at han var på vej til 'vaccineland' for at få sit andet vaccinestik, mens hans datter skulle have sit første.

Ergemann skrev, at hun ikke tror på, at politikerne får den rigtige vaccine. Hun skrev, at hun tror, at de får en sprøjte med saltvand i stedet for på den måde at snyde befolkningen til at tage vaccinen, som hun tror er skadelig.

'Vaccineland? Hvor er det? Kunne du og alle de andre rablende uansvarlige forældre så ikke flytte til det land og lade os andre få vores liv tilbage? Jeg håber, din datter får saltvand, som du gjorde, men mon ikke? Lige så rablende vanvittig du er, så vil du vel ikke at skade dit eget barn?', skrev Henriette Engemann og fortsatte:

'Hvor meget bliver du betalt for at pushe de skadelige vacciner i børn, der ikke bliver syge eller dør af corona? Jeg glæder mig til retsopgøret,' skrev Henriette Ergemann.

I en opfølgende kommentar uddybede hun, at hun mente, at politikere ikke fik den rigtige vaccine, men derimod saltvand.

'Pøblen får ikke saltvand. Det er forbeholdt politiker-skuespillerne der har behov for at promovere, at de har taget sprøjten,' skrev Henriette Ergemann efterfulgt af en smiley, der kaster op.

Denne kommentar skrev Henriette Ergemann 19. juli 2021 som svar på et opslag fra daværende sundhedsminister Magnus Heunicke. Foto: Ekstra Bladet

Gang i slettelakken

I sidste uge kunne avisen B.T. fortælle, at Henriette Ergemann blev presset af Nye Borgerlige til at slette en lang række kontroversielle opslag på sociale medier, og at partiet i første omgang ikke ville godkende hendes ansøgning som folketingskandidat på grund af hendes holdninger.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Henriette Engemann, men hun er ikke vendt tilbage.

Ekstra Bladet har også henvendt sig til Karen Hækkerup og Magnus Heunickes nuværende ministerium, Miljøministeriet, men ingen af dem er vendt tilbage med en kommentar.

Syge Borgerlige: Potentiel katastrofe