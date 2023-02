NB-næstformand i vild sviner til Pind: 'Klamme stodder'

Nye Borgerliges næstformands nære fortid med kontroversielle kommentarer på Facebook bliver ved med at hjemsøge hende og partiet.

Således er der nu kommet endnu en kontroversiel kommentar frem, som denne gang er rettet mod den mangeårige Venstre-løve og tidligere minister Søren Pind.

På et opslag i Facebook-gruppen 'Danmark vågner' skrev Henriette Ergemann således i maj 2021:

'Søren Pind er rablende sindssyg. Han har også udtalt at det er helt ok ikke-vaccinerede ikke kan få lov at færdes på offentlige veje (smiley der kaster op, red.) ... klamme stodder som helt sikkert ikke selv tager den.'

En anden skrev og spurgte, om Søren Pind selv var vaccineret, og til det svarede Henriette Ergemann:

'Måske han vil hvis han kan få den analt?'

Ekstra Bladet kunne tirsdag fortælle, at Henriette Ergemann i sin nære fortid har skrevet kontroversielle kommentarer rettet mod fremtrædende offentlige personer.

Således skrev hun blandt andet til daværende sundhedsminister Magnus Heunicke og spurgte, hvor meget han bliver betalt for at presse 'skadelige vacciner i børn', ligesom hun anklagede den daværende generalsekretær i Unicef, Karen Hækkerup, for 'mord på uskyldige børn'.

Det glade vanvid

Ekstra Bladet har spurgt Søren Pind, hvad han siger til de kommentarer, der er kommet frem om ham.

'Det her illustrerer fint, hvorfor Venstre var nødt til at forlade resterne af blå blok. Det er et sted, hvor konspirationsteorier, ekstremisme og det glade vanvid sætter standarden. Herunder mærkelige perverterede forestillinger,' skriver Søren Pind til Ekstra Bladet.

- Hvad tænker du om, at der nu sidder en næstformand for Nye Borgerlige, som har ytret denne slags på de sociale medier?

'Jeg har længe advaret mod den udvikling, hvor kældermennesker ikke bare fylder de sociale medier, men nu også politiske positioner ud,' skriver Søren Pind.

Henriette Ergemann blev i sidste uge valgt som ny næstformand for Nye Borgerlige. Siden er skeletterne væltet ud af skabet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hun skal stilles til ansvar

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Henriette Ergemann til de kommentarer, hun har skrevet, men hun er ikke vendt tilbage. Heller ikke i forhold til kommentarerne om Søren Pind.

Det giver Pind ikke meget for.

'Det er naturligt, at hun stilles til ansvar af medierne for disse ytringer og at hun besvarer de spørgsmål, medierne måtte have. Formodentlig er udtalelserne derudover også ærekrænkende, men det er en for bøvlet og langsommelig proces til, at jeg selv vil spilde kræfter på at gøre det gældende,' skriver han.

Han undrer sig også over, at Nye Borgerliges formand, Lars Boje Mathiesen, ikke tager tydeligt afstand fra kommentarerne.

Han har dog også en stikpille til Ekstra Bladet.

'At LBM (Lars Boje Mathiesen, red.) vælger at forholde sig passivt til sin næstformands rablerier, falder for mig at se tilbage på ham selv og Nye Borgerlige. Givet den stigende vulgaritet og bevidste tilsidesættelse af regler og normer i den derfor rammeløse offentlige samtale, er det ikke overraskende. En udvikling, Ekstra Bladets chefredaktør understøtter, idet han sammenligner f.eks. mig, der drøfter hvorvidt det kan ændres, med Orban,' skriver Søren Pind.