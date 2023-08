NB-profil har fået kræft: - Har været en hård tid

Nye Borgerliges tidligere næstformand og nuværende folketingsmedlem, Peter Seier Christensen, har for nylig fået konstateret lymfekræft.

Det bekræfter han overfor Ekstra Bladet.

Han fortæller desuden, at det 'har været en hård tid'.

- Det har været en hård tid med forundersøgelser og at vente på svar på, hvad præcis jeg fejler. Om jeg var købt eller solgt.

- Nu har jeg fået min diagnose, og prognosen er god, når man nu skal have kræft. Så jeg er optimistisk, og nu skal jeg 'bare' se at komme i gang med behandlingen, og forhåbentlig vil den første kontrolscanning om to måneder vise, at behandlingen virker, som den skal.

Peter Seiers behandling indebærer kemoterapi.

En alvorlig sygdom

Det har på ingen måder været et nemt år for Nye Borgerlige-politikeren.

Foruden at få konstateret lymfekræft, så blev Peter Seier Christensen også sygemeldt fra Folketinget tilbage i april måned på grund af stress, og er det stadigvæk.

Peter Seier Christensen kæmpe nu både med stress og kræft, fortæller han til Ekstra Bladet. Foto: Emil Agerskov

Den 55-årige politiker fortæller også til Ekstra Bladet, at han fortsat forsøger at bekæmpe stressen, samtidig med at han kæmper mod en kræfttype, han har haft før.

- Jeg kæmper stadig med stressen. Det hjælper næppe at få at vide, at ens kræftsygdom er vendt tilbage, men det er to separate ting, og min stress retter sig mest mod de ting, der udløste stressen - ikke så meget mod kræften.

- Stress er en mere alvorlig sygdom, end folk tror. Måske kan Ellemann og Vanopslaghs åbenhed omkring det kan være med til at afmystificere det. Det håber jeg.

- Nu prøver jeg at fokusere på, at jeg skal vinde over kræften, fortæller politikeren.

Sygemelding trækker ud

Peter Seier Christensen har nu været sygemeldt i snart fire måneder fra Folketinget.

Som følge af kræftsygdommen har han nu ikke nogen ide om, hvornår han kan vende tilbage til de bonede gulve på Christiansborg.

Men han kan godt love, at det ikke bliver i nærmeste fremtid, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det bliver ikke de første tre-fire måneder. Præcis hvornår jeg er klar, ved jeg ikke. Det afhænger blandt andet af, om behandlingen har den effekt, den skal.

- Det har været et hårdt år, men du kan klare det, som livet kræver af dig, når der ikke er noget alternativ, siger NB-profilen afslutningsvist.

Ekstra Bladet har spurgt Nye Borgerlige, hvad deres reaktion på nyheden er.

'Vi er kede af, at Peter har fået kræft og håber, at han kommer godt igennem sit behandlingsforløb,' lyder det i en sms fra pressechef Mads Wiibeck.

Ikke officielt sygemeldt

Peter Seier Christensen har aldrig været officielt sygemeldt fra Folketinget.

Henriette Ergemann er ikke just velkommen som Nye Borgerliges stedfortræder på trods af, at hun er demokratisk valgt. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det skyldes blandt andet, at partiet ikke ønskede, at den tidligere næstformand i partiet, Henriette Ergemann, skulle indtræde i Folketinget som stedfortræder, fordi hun ikke længere er medlem af partiet. Det fortalte Pernille Vermund i maj til Ekstra Bladet.

Henriette Ergemann trak sig nemlig både som næstformand og som medlem af partiet tilbage i februar. Det skete efter Ekstra Bladet og B.T kunne berette om, at hun havde skrevet flere vilde og konspiratoriske bemærkninger på sociale medier.

Ekstra Bladet har spurgt Nye Borgerlige om, hvorvidt Peter Seier Christensen stadigvæk ikke skal sygemeldes officielt nu, hvor det ser ud til, at sygemeldingen trækker ud.

Dette er partiet dog ikke vendt tilbage angående endnu.

