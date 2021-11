Nederlag på hjemmebane: Mettes mavepuster

Socialdemokratiet har blødt vælgere her, der og alle vegne i løbet af nattens optællinger.

S-formand Mette Frederiksen må dermed notere sig en regulær vælgerlussing i kommunalt regi og tilmed en mavepuster regionalt.

I alt har partiet mistet 4,0 procentpoint i forhold til kommunalvalget 2017.

Flere steder har Socialdemokratiet gået massivt tilbage - herunder i de store byer København, Aarhus og Odense. Blandt andet må Socialdemokratiet vinke farvel til posten som største parti i København, hvor Enhedslisten lader til at tvinge et byggestop igennem på Amager Fælled som prisen for at støtte Sophie Hæstorp Andersen (S).

Valget har dog også været en massiv ørefigen for S hjemme i Mette Frederiksens egen baghave i Nordjylland.

Her er overblikket fra Mette F's hjemmebane:

Region Nordjylland:

For første gang siden 1978 mister Socialdemokratiet magten i amt/region, efter Venstres Mads Duedahl har sikret stemmer nok til at smide Ulla Astman på porten.

Aalborg:

Først og fremmest har partiet mistet hele 13.751 stemmer i forhold til sidst i Nordjyllands hovedstad. Det svarer til en tilbagegang på 11,8 procentpoint. Men stemmefremgang tul Enhedslisten, SF og de radikale sikrer imidlertid, at borgmester Thomas Kastrup Larsen (S) forslået kan fortsætte.

Hjørring:

Arne Boelt (S) må vinke farvel til posten som borgmester i den nordjyske kommune.

Boelt kunne allerede sidst på aftenen i går erkende, at han ikke kunne holde fast i magten. I stedet må han afgive borgmesterkæden til venstremanden Søren Smalbro, som sammen med Per Møller (K) fik nok stemmer til at vippe Socialdemokratiet af pinden.

Thisted:

Socialdemokratiet er fortsat det største parti i den nordvestjyske kommune. Men Ulla Vestergaard ryger ud af borgmesterkontoret, da et nyt, blåt flertal med støtte fra Venstre, Nye Borgerlige, DF og de konservative støtter Niels Jørgen Pedersen.

Udover nederlagene i de nævnte kommuner er der også blåt flertal i Jammerbugt, Morsø, Jammerbugt, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Rebild, Brønderslev og på Læsø.

Mette Frederiksens valgresultat er også en undergåelse af forgængerens Helle Thorning-Schmidts fra kommunalvalget i 2013, hvor hun som statsminister fik 29,51 procent. Mette Frederiksen altså må nøjes med 28,45 procent.