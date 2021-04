Nederlag til minister: Jeg er helt utroligt ærgerlig

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) er ærgerlig over, at der ikke kommer et forbud mod profit på sociale tilbud

Det har været en af social- og ældreminister Astrid Krags (S) mærkesager, at man ikke skal kunne blive stenrig på sociale tilbud til samfundets svageste borgere.

Konkret havde hun lagt op til, at sociale tilbud skulle omdannes til selvejende institutioner uden profit til ejerne, så sociale tilbud ikke længere kunne være en guldkalv for snedige forretningsfolk.

Men onsdagens store aftale om styrkelsen af tilsynet med sociale tilbud indeholder ikke noget profit-forbud.

- Det har jo været en af dine mærkesager, at man ikke skal kunne blive rig på sociale tilbud. Det her blokerer jo ikke for det. Er det så ikke en skuffelse at have indgået den her aftale?

- Jeg er da helt utroligt ærgerlig over, at det ikke er lykkedes at lave en central begrænsning af private tilbuds profitmulighed. Det var regeringens ønske, og det er også fortsat regeringens holdning, at vi bør begrænse mulighederne, for at man kan trække profit væk fra de mest udsatte borgere. Så jo, det er jeg ærgerlig over, siger social- og ældreminister Astrid Krag (S) til Ekstra Bladet.

- Jeg vil så sige, at jeg synes, at det er en god aftale med en lang række gode tiltag. Aftalen vil betyde, at man kan gribe ind, hvis der bliver spekuleret i at køre med store overskud. Men også i høj grad, at man fra kommunens side nu får nogle oplysninger, der gør, at man kan vælge de tilbud fra, hvor der bliver tænkt meget i at lave overskud og udbytte og ikke tilstrækkeligt i de borgere, som man har ansvaret for, siger hun.

Ministeren fortæller, at det ikke er nogen hemmelighed, at regeringen og Radikale Venstre ikke har delt holdning til spørgsmålet om profit på sociale tilbud.

Artiklen fortsætter under billedet...

Astrid Krag er 'helt utroligt ærgerlig' over, at hendes profit-forbud ikke er blevet en realitet. Her er hun fotograferet i forbindelse med Ekstra Bladets historier om børnehjems-baronen, Erik Filthuth. Foto: Tariq Mikkel Khan

I forvejen kendte tal skal offentliggøres

Som følge af aftalen skal tilbuddene fremover indsende nøgletal om overskud og profit til Tilbudsportalen, som kommunerne bruger til at vælge sociale tilbud til deres borgere.

Men disse oplysninger fremgår allerede af tilbuddenes regnskaber, der bliver indleveret til myndighederne.

- Men det her med overskud og udbytte til ejerne - det står jo bare i selskabernes regnskaber. Hvordan kan det være en styrkelse af tilsynet med tilbuddenes økonomi?

- Dels så får vi nogle nøgletal nu, som skal offentliggøres på Tilbudsportalen, og det er jo her, at kommunerne orienterer sig, når de skal finde tilbud - vi stiller også krav om, at man skal oplyse det fem år tilbage, siger ministeren.

- Og så giver vi socialtilsynet mulighed for at sætte tilbud under skærpet tilsyn, hvis den pris, som man betaler, ikke stemmer overens med den kvalitet, man får, fordi der er store overskud og udbytter, siger hun.

Radikale: Kvalitet er afgørende

Det er Radikale Venstre, der har været en sten i skoen på regeringens ambitioner om at blokere for muligheden for at tjene penge på sociale tilbud.

- Vores fokus har været på det, som, vi synes, er vigtigst; og det er kvaliteten. Og det får vi med et skærpet krav til kvalitet og et styrket tilsyn med, at man lever op til kvaliteten, og det gælder både for offentlige og private tilbud, siger Henrik Vinther, socialordfører for Radikale Venstre.

Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan den tidligere ejer af en stor gruppe opholdssteder og skoler har solgt sit imperium til en svensk virksomhed, der er ejet af en kapitalfond, for omkring 130 millioner kroner.

- Mener Radikale Venstre, at det er hensigtsmæssigt, at vi på det her marked har kapitalfonde, der er sat i verden for at tjene penge?

- Jeg er nødt til at svare det samme igen. Fordi det handler om kvaliteten. Og hvis det, man leverer, er kvalitetsmæssigt i orden, og man får det, man har betalt for, så er ejerskabet for mig underordnet. Og kapitalfonde bør være bevidste om de kompetencer, som tilsynet nu har. Der er simpelthen andre boller på suppen, siger han.