Nedlukning forlænges i tre uger

Den danske lockdown forlænges med mindst tre uger, oplyser regeringen på et møde med partiledere og ordførere, erfarer Ekstra Bladet

Den aktuelle nedlukning af store dele af Danmark bliver forlænget med tre uger, erfarer Ekstra Bladet.

Regeringen holder lige nu møde med partiledere og sundhedsordførere, hvor de bliver orienteret om forlængelsen.

Dermed står det klart, at skolebørn, store som små, detailbutikker og en lange række andre aktiviteter forbliver lukket måneden ud og indtil mindst 8. februar.

Nedlukningen stod ellers til at udløbe mandag 18. januar.

Forlængelsen kommer efter adskillige meldinger fra Mette Frederiksen om, at udviklingen gik den vej. Senest i Folketingssalen tidligere i dag.

Selvom smittetallene falder, så er den britiske mutation så faretruende, at regeringen finder det strengt nødvendigt at nedbringe smitten endnu mere, inden den nye variant ventes at slå igennem i februar.

Henrik Ullum fra Statens Serum Institut fortæller, hvorfor det er alvorligt med den nye mutation af coronavirus, som kommer fra Storbritannien.

Ekstra Bladet erfarer endvidere, at også forbuddet mod forsamlinger på over fem personer ligeledes fastholdes.

Det samme gælder afstandskravet på to meter.

På den lyse side tæller, at partilederne og ordførerne er ikke blevet præsenteret for nye restriktioner.

Samtidig er der ledig testkapacitet, så regeringen vil opfordre folk, som møder på arbejde, til at lade sig teste en gang om ugen, erfarer Ekstra Bladet.