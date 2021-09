'Nedsat tid' - hæver fuld løn

Mens danske forældre, der vil på nedsat tid for at kunne hygge med ungerne derhjemme, må forhandle med arbejdsgivere og æde en lønnedgang, har Pernille Skipper, Enhedslistens ligestillingsordfører, det let som en leg.

For samtidig med, at Pernille Skipper har valgt at droppe sin barsel for at blande sig i andres barselsregler, har hun givet sig selv et enormt privilegium.

Den nybagte mor til to har nemlig bevilget sig selv at gå 'på nedsat tid' fra folketingsarbejdet. Og det har konsekvenser for arbejdsindsatsen.

Det afslører Skipper selv i det autosvar, som hendes folketings-mail sender, når borgere, kolleger og journalister vil i kontakt med Enhedslisten-profilen.

'Jeg arbejder lige nu på nedsat tid, fordi jeg har fået barn i august, og jeg er derfor desværre ekstra langsom om at besvare henvendelser,' oplyser Pernille Skipper i sit automatiske mailsvar.

Hæver fuld løn

Men den fulde løn på 704.069 kroner om året plus et månedligt skattefrit tillæg på 5250 kroner beholder Pernille Skipper dog. Selvfølgelig.

Det bekræfter Folketingets administration, som forklarer, at der ikke findes deltidsordninger for folketingspolitikere.

'Folketingsmedlemmer forvalter selv deres arbejdstid. Man er medlem fuldt og helt, indtil man eventuelt anmoder om at få orlov, så der kan indkaldes en stedfortræder,' oplyser Folketingets presseansvarlige, Claus Brask.

Pernille Skipper kunne tage orlov fra Folketinget, så Enhedslistens førstesuppleant, Jonathan Simmel, kunne komme ind og arbejde for demokratiet på fuld tid.

'Vil holde mig ude'

Det er dog ikke sket, hvilket suppleant Jonathan Simmel tror skyldes gammelt nag fra 2016. Her var folketingsgruppens holdning - ifølge kritikerne - at Simmels revolutionære meninger var for skrap kost at lukke ind i parlamentet.

- Det her handler i min optik direkte om at holde mig ude af Folketinget, fordi det er mig. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, sagde Jonathan Simmel tidligere til Ekstra Bladet.

- Jeg valgte, dengang jeg var i vælten, ikke at indtræde som suppleant (i 2016, red.), fordi det var det bedste for partiet. Man kan jo stille det oplagte spørgsmål, om hun gør det samme, eller om det havde været smartere for Enhedslisten samlet set at få en ekstra ind, siger Jonathan Simmel.

Helt i særklasse

Pernille Skippers ekstraordinære og selv-bevilgede privilegium er ikke mange danskere forundt. Når en mor eller far vil gå på nedsat tid - typisk efter endt barsel - kræver det typisk, at enten overenskomsten tillader det, eller at ens arbejdsgiver godkender en ordning. Dernæst er det for egen regning.

Men politikere har det helt anderledes.

Og netop det faktum og forskellen fra det almindelige arbejdsmarked er noget, Pernille Skipper ikke har holdt sig tilbage fra at tordne imod gennem årene.

Skipper rasede mod privilegier Politikerne på Christiansborg har givet sig selv særdeles lukrative privilegier, når man sammenligner med de regler, som selvsamme politikere har vedtaget for befolkningen. Politikerne kan bl.a. få ubegrænset sygeorlov pr. mail, modtage skattefrit tillæg under orlov og være længere på barselsorlov. De optjener ligeledes eftervederlag under orlov. Et andet gode er at gå på nedsat tid til fuld løn, som Pernille Skipper benytter sig af. For under to uger siden udtalte selv samme Skipper sig kritisk om politikernes guldrandede ordninger. - Der findes aldrig en dårlig dag at gå i gang med at se på folketingsmedlemmernes privilegier på. Og jeg mener, det vil klæde os at kigge på, om det måske er gået lidt for vidt, sagde Pernille Skipper til Ekstra Bladet. Tidligere har Pernille Skipper også tordnet mod politikernes forhold i Berlingske i 2019. - Enhedslisten er et parti, der altid har kæmpet for, at politikerprivilegier er noget, vi skal ud over. Og at politikere skal have nogle forhold, der ikke er dårlige, men som minder meget mere om den almindelige befolknings – det skaber mistillid, hvis de ikke gør det, sagde Pernille Skipper til Berlingske. I 2015 rasede Pernille Skipper også mod politikernes ordninger. - Det her handler grundlæggende om rimelighed og intet andet. Vi skal ikke have politikere i Danmark, der har så gunstige særordninger, at de fjerner sig fra resten af befolkningen, sagde hun til Ritzau. Vis mere Vis mindre

Skipper: Jeg arbejder fuld tid

'Nedsat tid' betyder 'fuld tid'.

Sådan lyder det fra Pernille Skipper, da Ekstra Bladet konfronterer hende med hendes mailsvar.

'Jeg arbejder fuld tid. Jeg passer alle mine arbejdsopgaver som socialordfører og ligestillingsordfører. Alle mine arbejdsopgaver. Der er ikke noget, jeg ikke gør,' skriver Pernille Skipper i en sms.

'En række ordførerskaber er overgået fra mig til andre mf’ere i august, og normal arbejdstid har været +50-60 timer om ugen. Deraf kommer formuleringen (i mailsvaret, red.). '

Ekstra Bladet har spurgt, om det så betyder, at Pernille Skipper arbejder 37 timer om ugen, hvortil den tidligere politiske ordfører svarer: 'Mindst'.

Ændrer mailsvar efter spørgsmål Enhedslistens profil har efter Ekstra Bladets henvendelse valgt at ændre sit mailsvar. 'Mit autosvar er nu ændret, så du ikke bliver forvirret i fremtiden,' skriver Pernille Skipper i en sms. Ekstra Bladet sendte derfor en ny mail, og rigtig nok. Nu står der intet om nedsat tid. Vis mere Vis mindre

Pernille Skipper vil dog ikke svare på, om hun holder regnskab med timerne. Hun mener, det er nemt at overskue via hendes kalender.

'Der er ikke kontrol med nogen folketingsmedlemmers arbejdstid, men jeg kan forsikre dig om, at jeg løfter mit ansvar som ordfører på socialområdet og ligestiling,' oplyser Pernille Skipper.

'Jeg vil på ingen måde være med til en omvendt situation. Når jeg reelt går på arbejde, er det helt utænkeligt og i øvrigt ulovligt at indkalde en vikar og trække dobbelt løn til partiet.'

'Hvis du er i tvivl om, om jeg lever op til mit ansvar, er du velkommen til at kontakte vores gruppeformand,' skriver Pernille Skipper.

Det har ikke været muligt at få svar på, hvor længe Pernille Skipper har tænkt sig at være på nedsat tid, og om hun har aftalt det med nogen.

Pernille Skipper oplyser, at hun sidder i et møde søndag eftermiddag og derfor ikke kan svare på flere spørgsmål. Senere vender hun dog tilbage.

'Har du tænkt dig at skrive en historie om ovenstående? For i så fald vil jeg også gerne pointere, hvor absurd det er at beklikke min arbejdsindsats. Jeg har ikke i ti år haft en arbejdsuge under 37 timer, heller ikke nu. Jeg har gået måneder uden en fridag og jeg har ikke holdt en hel uges sammenhængende ferie. At jeg nu arbejder lidt mindre, men stadig over almindelig fuld tid er simpelthen for vildt at kritisere. Selv for Ekstra Bladet', lyder det i sms'en.